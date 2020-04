Rafael Nadal sorprende a pacientes de COVID-19 con una videollamada [VIDEO]

España es uno de los países que más sufre por la pandemia del coronavirus, según los últimos informes superan los 190 mil contagiados por COVID-19. Los centros sanitarios están saturados por la cantidad de enfermos, pero el esfuerzo que vienen realizando los médicos es digno para aplaudir.

Rafael Nadal decidió regalar un momento de alegría a los pacientes que luchan para vencer al virus COVID-19. El tenista español sorprendió con una videollamada donde expresó su admiración por ellos y les pidió seguir peleando, que no se rindan.

"Creo que lo importante, en momentos críticos, es mantener la ilusión, mantener la motivación y mantener objetivos. La mejor enseñanza que nos deja esta enfermedad es la solidaridad", señaló 'Rafa'.

Gracias a la iniciativa de un banco, el número dos de la ATP logró comunicarse con los pacientes y pudo compartir un grato momento. "No te rindas, debes seguir peleando", expresó Rafael Nadal en la conversación.

Rafael Nadal extraña jugar tenis

"Desde el tenis se me antoja que sea difícil que haya un torneo a corto o medio plazo. Lo primero es superar esta tragedia, pero si se pudiera retomar a puerta cerrada lo haría encantado", explicó el 'Rafa' en radio Cope.

"Al principio las noticias eran tan terribles que no tenías ganas de nada, hacía mis ejercicios pero desganado, triste, no tenía ilusión por levantarme. Todo el día pendiente de la televisión, no había nada positivo. A medida que han ido pasando los días he vuelto a mi rutina y a pensar en positivo", comentó

Tenis en la incertidumbre

La ATP, a través de su presidente Andrea Gaudenzi, ha reconocido en conversaciones con medios italianos que la presente temporada es posible que no se reanude a causa del coronavirus.

"Si el juego no se reanudara a principios de septiembre, dudo mucho que sea más adelante", reveló.