Otro golpe duro al tenis: Laver Cup de Boston pospuesta hasta el 2021

El tenis sigue sufriendo la cancelación de más torneos este año. La Laver Cup 2020 que se iba a celebrar en Estados Unidos fue pospuesta hasta el próximo año según confirmaron los organizadores en un comunicado.

La misma sede seguirá como está prevista, el TD Garden de Boston, pero con una variación en las fechas: del 24 al 26 de septiembre de 2021 (iba a ser del próximo 25 al 27 del mismo mes), debido a los cambios en el calendario internacional.

Laver Cup es evento que enfrenta a un equipo de tenistas europeos contra otro del Resto del Mundo. Por el momento solo Roger Federer había confirmado su partipación.

