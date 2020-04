Novak Djokovic lo reconoce: “Se puede decir que Federer es el mejor de todos los tiempos”

Novak Djokovic tiene claro quién es el mejor de todos los tiempos en el tenis. El serbio reconoció durante un Instagram Live con Stan Wawrinka que el suizo Roger Federer es el máximo exponente de este deporte.

El actual número uno del mundo no dudó en llenar de elogios a Federer y también a Rafael Nadal, sus máximos rivales en el circuito.

“Se podría decir que Roger Federer es el GOAT(Greatest of All Time). Un tipo que le gusta a todo el mundo. No espero que la multitud esté de mi lado y estoy de acuerdo con eso, porque es Roger. Muy similar a Rafa. Creo que es más la grandeza de ellos como personas que el hecho de que yo esté haciendo algo mal”, sostuvo Novak Djokovic.

'Nole' se refirió al papel de “malo” que cumple en el ‘Big 3’, luego de que Wawrinka le diga que “en una película nunca hay tres buenos”.

“No estoy orgulloso de las reacciones que he tenido en mi carrera. Pero todos somos humanos. Fue más difícil cuando era joven, me pareció injusto. A medida que crecía, aprendí a aceptarlo. Fue un gran alivio”, confesó el serbio.