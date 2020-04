Rafael Nadal se suma a la propuesta de Federer sobre unión de la ATP y la WTA [FOTO]

Desde hace un mes que muchos deportes tuvieron que paralizarse por el avance del coronavirus en el mundo. Uno de ellos fue el tenis, que ha sufrido la postergación de torneos Grand Slam como Roland Garros o Wimbledon.

Ello ha generado que la leyenda viva, Roger Federer, aproveche para hacer un pedido de unificar los circuitos del deporte blanco. Es decir, que la ATP (ente masculino) y la WTA (el femenino) se unan y comiencen a trabajar por un mismo objetivo.

Rápidamente, lo expuesto por ‘Su Majestad’ se volvió viral y uno de los primeros en respaldar su idea ha sido su colega, rival y amigo, Rafael Nadal, quien se pronunció hace poco para expresar lo siguiente.

“Estaría bien salir de esta crisis mundial con la unión de las dos organizaciones. Sabes, por nuestras charlas, que estoy totalmente de acuerdo contigo, Roger”, declaró el 19 veces campeón de torneos de Grand Slam.

Hey @rogerfederer as you know per our discussions I completely agree that it would be great to get out of this world crisis with the union of men's and women's tennis in one only organisation 🎾👍🏻 https://t.co/fTCfvMiU4G