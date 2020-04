Andy Murray pidió la reducción de los premios económicos en los Grand Slam

La pandemia del coronavirus desató problemas económicos en los diversos torneos deportivos. El tenis no fue la excepción. La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) decidió suspender temporalmente la temporada y cancelar algunos campeonatos. Trabajando contra el reloj, los directivos analizan opciones para realizar los Grand Slam.

Andy Murray mostró su preocupación ante los problemas económicos y recomendó reducir los premios de los Grand Slam para apoyar a los torneos de menor presupuesto. El tenista británico señaló que con el dinero ahorrado se puede potenciar a los campeonatos.

Una propuesta interesante que brindó el ganador de 46 torneos ATP. Como se recuerda, Murray se viene recuperando de una lesión y aseguró que en septiembre competirá en Roland Garros.

"Definitivamente jugaría la gira de arcilla si esta sale adelante, aunque soy un poco escéptico sobre ello. Imagino que el tenis será uno de los últimos deportes en volver a la normalidad, porque tienes jugadores y entrenadores de todas partes del mundo. Me sorprendería mucho si estamos jugando en septiembre", aseguró a ESPN.

En un una conversación con Novak Djokovic, Murray confesó que no tiene en mente retirarse del tenis."Siempre me preocupaba cómo sería eso, estar en un solo lugar todo el tiempo. Lo he disfrutado. Ha estado bien".