Abierto de Australia no volvería hasta el 2022

Una noticia que muchos amantes del deporte quisieran no escuchar podría confirmarse si la situación por el avance del coronavirus no cesa en el mundo. Resulta que se ha comenzado a hablar de la posibilidad de que el Abierto de Australia no se realice hasta el 2022.

Si bien fue o será el único Grand Slam que se ha disputado en este año, tal parece que el panorama no es nada alentador, así lo dio a conocer Craig Tiley, quien es el actual CEO de Tennis de Australia.

“Ser los primeros en reanudar la competición es uno de los escenarios que manejamos. Otro escenario es regresar sin público, como la AFL y la NRL. Otro escenario es jugar en otra época del año potencialmente y el último escenario sería el peor: que no haya Open de Australia hasta 2022. Tenemos que prepararnos para todo”, declaró Tiley.

Además, el CEO de Tennis de Australia agregó lo siguiente: “Tenemos que construir un modelo financiero para todos los escenarios posibles. La buena noticia es que celebramos el torneo este año, así que tenemos algo de 'cash', pero eso se agota rápidamente si no tenemos ingresos”.

Craig Tiley tenía la esperanza que el tenis sea uno de los deportes que pueda regresar pronto con las medidas y permisos correspondientes, pero ahora tienen como prioridad renovar ciertos acuerdos.

“Después de Wimbledon, probablemente éramos una de las pocas organizaciones deportivas que teníamos un seguro antipandémico. Teníamos seguro completo y seguro de pandemia. Pero en julio de este año expira. Pero ahora estamos en conversaciones con la misma aseguradora para el futuro”, sentenció.

Como se recuerda, torneos como Wimbledon se han visto cancelados. Por el momento, el tenis estará paralizado hasta el mes de junio, aunque podría alagarse si el coronavirus sigue sin poder ser controlado.