Dominic Thiem sobre apoyar a otros tenistas: “¿Por qué debería darles dinero?

El coronavirus ha golpeado enormemente a los deportes, dentro de ellos el tenis. Es por esta razón, que el último martes, la ATP, la WTA, ITF y los cuatro Grand Slams anunciaron la creación de un fondo común de solidaridad para darles apoyo económico a los tenistas de menor categoría.

Sin embargo, la noticia no ha caído nada bien en muchos tenistas ya que sienten que los están obligando a realizar algo contra su voluntad. Uno de los que salió al frente para hacer pública su molestia ha sido Dominic Thiem.

“Ninguno de estos jugadores mal clasificados está luchando por sobrevivir”, comenzó diciendo el actual número tres del mundo al medio escrito Kronen Zeitung. Luego, agregó lo siguiente: “Durante todo el año, veo a muchos que no dan todo. en el tenis. Muchos no son muy profesionales. No veo por qué debería darles dinero”.

Pero la cosa no quedó allí y Thiem siguió explicando sus razones. “Prefiero dar a personas o instituciones que realmente lo necesitan. Ningún trabajo en el mundo te garantiza un gran éxito al comienzo de tu carrera. Ninguno de los mejores jugadores se considera que ha llegado, nada está garantizado y tenemos que luchar continuamente por nuestra clasificación”, declaró el austriaco de 26 años.

Ya Novak Djokovic, Presidente del Consejo de Jugadores, había mencionado que algunos de sus colegas no eran partidarios de esta idea. Además, para no aumentar las tensiones se descartó que el aporte sea de acuerdo a la escala de clasificación y pase a ser de manera voluntaria.

Cabe mencionar que se espera que el fondo de ayuda económico logre recabar alrededor de $ 4.5 millones para ayudar a los jugadores de menor rango ya que el recorrido profesional se suspendió por un período indefinido.