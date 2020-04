Novak Djokovic: “En el 2010 pensé en dejar el tenis”

Novak Djokovic es una leyenda viva del tenis. El serbio ha ganado 17 Grand Slams y producto de esta cuarentena, ha estado ofreciendo varias entrevistas en donde ha revelado más de una anécdota e historia que le ha tocado vivir.

Pero ahora último, ‘Nole’ ha vuelto a ser noticia al confesar que estuvo cerca de dejar el tenis. Resulta que el actual número uno del mundo contó que años atrás, sufrió una dura derrota que le tocó superar y le hizo pensar bastante.

“En 2010 perdí ante Melzer en cuartos de final de Roland Garros. Estuve llorando después de esta derrota. Fue un mal momento, pensé en dejar el tenis porque lo vi todo negro. Fue una transformación porque tras esta derrota, me liberé”, declaró el serbio para Sky Sports de Italia.

Además, el tema no quedó allí y Novak Djokovic agregó lo siguiente: “Había ganado el Open de Australia en 2008, era el número 3 del mundo, pero aun así no estaba contento. Sabía que podía hacer más, pero perdí partidos importantes ante Federer y Nadal. Después de esto me quité la presión y empecé a jugar de forma más agresiva. Fue mi punto de inflexión”.

Tras superar ese duro episodio que casi lo aleja de las canchas, el actual campeón de Wimbledon también recordó duelos memorables. “La final de Wimbledon 2019 ante Federer fue uno de los dos partidos más bonitos que he jugado junto con la final ante Nadal en el Open de Australia de 2012. Son partidos únicos en los que ha pasado de todo”, declaró ‘Nole’.

Por último, habló sobre la paralización del deporte blanco por el coronavirus y recalcó la fecha en la cual volverá: “Para nosotros, los jugadores de tenis, es importante que haya claridad con el calendario. Oficialmente regresaremos el 13 de julio, pero muchos dicen que es difícil que empecemos en esa fecha. Es importante para mí mantener la rutina, no puedo esperar a competir”.

Cabe mencionar que competencias como el Torneo WTA de Montreal o Wimbledon fueron cancelados por el coronavirus. Hasta el momento, el Abierto de Estados Unidos sigue en pie, aunque mucho dependerá la situación en los próximos meses.