Roger Federer donó importante suma de dinero a niños de África [FOTO]

El coronavirus no cesa su avance en el mundo y muchos son los países que se están viendo afectados. Este panorama dificulta que naciones del África reciban ayuda por parte de diversas organizaciones.

Debido a ello, Roger Federer no ha dudado en volver a mostrar su lado más humano y, a través de su fundación, dio la suma de un millón de dólares para que aproximadamente 64 mil niños se vean beneficiados.

“El Covid-19 es un crisis económica y sanitaria global. Como respuesta humanitaria, la Fundación Roger Federer ha otorgado un millón de dólares para proporcionar comidas nutritivas a 64.000 niños pequeños vulnerables y sus familias a través de nuestros socios en África mientras las escuelas estén cerradas”, fue el mensaje que brindó su fundación en Twitter.

Y es que la situación no mejora en el mundo y en África, muchos de los gobiernos de aquel continente, los países no dan informaciones claras acerca de la pandemia y cómo viene afectando a sus ciudadanos.

