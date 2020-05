Mamá de Novak Djokovic: “Roger Federer es un poco arrogante”

Hoy en día el mundo vive una difícil situación por el coronavirus. Ante tal panorama, muchos deportistas, como lo tenistas, no han dudado en usar sus redes sociales para interactuar con sus fans. Tal es el caso de los consagrados como Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal.

En más de una ocasión, los tres grandes del deporte blanco han dejado en evidencia que guardan una gran relación y hasta se han animado a realizar transmisiones en vivo a través de la red social Instagram.

Sin embargo, tal parece que la madre del serbio parece no tener la mejor de las opiniones sobre Roger Federer. En una reciente entrevista para el medio Blick, Dijana Djokovic tuvo duras palabras contra el suizo que se han vuelto virales en cuestión de segundos.

“El partido ante Roger en Wimbledon fue el más difícil del año pasado. En el estadio, todos le aplaudían a él y nosotros éramos solo un puñado de fans de Novak. No es agradable que Federer u otros me molesten en esos momentos, pero me molestó porque Roger es un poco arrogante”, declaró la mamá de Novak Djokovic.

Luego, agregó lo siguiente: “Cuando mi hijo tuvo esos dos match points, agarré mi cruz del Río Don, un amuleto que uso y que me salva en momentos difíciles. Me dije a mí misma: 'Nole, puedes hacerlo. Lo has hecho muchas veces, puedes hacerlo de nuevo', y lo hizo. Dios le salvó. Novak también cree en él. Se siente elegido por Dios. Lleva una cruz que le trae paz y felicidad”.

La madre de Novak Djokovic también reveló cómo es su relación con la esposa de su hijo. “Cuando nos presentó a Jelena, pensé que no sería muy relevante ya que solo tenía 18 años, pero resultó diferente. No esperó y se casaron. Es lógico que su esposa se hiciera cargo de las cosas que yo hacía por mi hijo, como cocinar y las cosas de la cosa.

Además, Dijana Djokovic contó que no se mete en las cosas del actual número uno del mundo. “Yo no interfiero en su vida. No viven en Serbia, así que rara vez nos vemos. Ellos tienen su propia vida, su oasis. Hay algunas diferencias entre sus vidas y las nuestras y de la forma en la que crían sus hijos, algo con lo que no siempre estoy de acuerdo”, sentenció.

Como se recuerda, en la edición de Wimbledon del año pasado, Roger Federer y Novak Djokovic se vieron las caras en la final. El serbio fue más y se terminó quedando con el Grand Slam en un duelo memorable que se tuvo que definir en el quinto set.