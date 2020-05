Nick Kyrgios a Andy Murray: “Eres mejor que Djokovic y me has complicado más que Nadal” [VIDEO]

Producto de la cuarentena que vive el mundo por el coronavirus, muchos deportistas se han “pegado” a las redes sociales realizando transmisiones en vivo para el deleite de sus fans. Ahora último, Nick Kyrgios realizó uno con Andy Murray.

Pero a diferencia de otras conversaciones, Nick Kyrgios decidió tomar vino para amenizar la charla entre ambos. Luego, empezaron a contar sus experiencias que les ha tocado vivir como profesionales hasta antes de la para por la mencionada pandemia.

Sin embargo, conforme iba pasando los minutos, la charla se puso más interesante y Nick Kyrgios no dudó en destacar el juego del escocés, que en su momento llegó a formar el cuarteto del tenis mundial junto a Federer, Nadal y Djokovic.

“Eres mejor jugador que Novak Djokovic. Tu restabas mis saques y siempre me has complicado más de lo que Rafael Nadal ha hecho”, dijo Kyrgios.

El tema no quedó allí y el australiano siguió: “Siempre me has puesto en más aprietos que el resto, creo que debes tener una de las mejores carreras de la historia. Siempre te lo he dicho, eres una leyenda viva.

Murray, al ver que el 'aussie' no dejaba de hablar y seguía tomando vino, le preguntó cuántas copas ya tenía encima, a lo que Kyrgios le respondió: “Las mismas que los juegos que me dejaste ganar aquella vez en Wimbledon. ¿Unas seis? Eso es”

Incluso, el escocés se dio cuenta que Kyrgios estaba revelando información al decir que Stefanos Tsitsipas y el alemán Alexander Zverev "se odian". Tras ello, Murray le dijo que ya era hora de cortar la transmisión.

Por último, Nick Kyrgios confesó que desde que empezó la cuarentena, su “conocimiento e interés por el vino ha aumentado increíblemente”.