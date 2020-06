Borna Coric dio positivo por coronavirus tras participar en torneo de Novak Djokovic

A pesar que la crisis del coronavirus aún se mantiene activa en Europa, Novak Djokovic decidió llevar a cabo el Adria Tour, el cual es un torneo de exhibición que se ha venido desarrollarse en Serbia y Croacia y que, a pesar de las restricciones, contó con presencia de público en las graderías.

Lamentablemente, a raíz de este torneo de exhibición dos tenistas que participaron en el mismo han confirmado ser positivos por coronavirus en las últimas horas. El búlgaro Grigor Dimitrov utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer esta noticia a todos sus fanáticos y aclaró que no presenta síntoma alguno.

Ahora, el croata Borna Coric se sumó a su colega búlgaro y mediante las redes sociales dio a conocer que dio positivo a la COVID-19. "Hola a todos. Quiero informaros de que he dado positivo en COVID-19. ¡Quiero asegurarme de que todos aquellos que han estado en contacto conmigo durante los últimos días se hagan los test! Siento mucho el daño que haya podido causar. Me siento bien y no tengo síntomas. Por favor, permaneced sanos y salvos. ¡Mucho amor para todos!", señaló.

Este hecho obligó a cancelar la final del Adria Tour que iban a disputar entre Novak Djokovic y Andrey Rublev. Además, dos miembros del torneo también resultaron positivo con coronavirus aunque por ahora no han sido revelados sus nombres ni cargos.

De inmediato, las críticas recayeron sobre el número uno del mundo debido a que las autoridades correspondientes advirtieron al serbio de los riesgos de llevar a cabo este torneo con gente en las tribunas.

Por otro lado, Novak Djokovic se habría negado a realizarse la prueba contra el coronavirus y regresó a su país tras la cancelación de la final del torneo. Sin embargo, prensa serbia asegura que el 1 del ranking ATP si habría pasado el test de descarte contra este brote en la ciudad de Belgrado.