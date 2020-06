Nick Kyrgios tras positivo de Dkojovic: “No me culpen por las cosas estúpidas que hice, esto se lleva las palmas” [FOTO]

Las críticas contra Novak Djokovic no cesan. Como se sabe, el actual número uno del mundo organizó un torneo llamado Adria Tour en el que participaron deportistas de élite como Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki, entre otros. El resultado, varios casos de positivo por coronavirus.

Además, el mencionado certamen de exhibición no contó con los protocolos sanitarios y hasta hubo público en las gradas. Luego de celebrado el Adria Tour, Novak Djokovic junto a otros tenistas, se fueron a celebrar a una discoteca.

Este hecho y tras conocerse que hay varios casos de personas infectadas por coronavirus luego de haber asistido al torneo organizado por Djokovic, ha generado la indignación y molestia de varios deportistas a nivel mundial.

Uno de ellos y que también es un reconocido tenista profesional es Nick Kyrgios, quien se pronunció en redes sociales para arremeter contra su colega al no tomar en serio lo que está ocurriendo en la actualidad.

“Mis oraciones para todos los jugadores que han contraído la COVID-19. No me culpen por lo que pude haber hecho que haya sido “irresponsable” o calificado como “estupidez”, esto se lleva las palmas”, escribió Kyrgios en su cuenta oficial de Twitter.

Además, el mensaje del australiano va acompañado de un video en el cual se ve la gran fiesta nocturna a la que asistieron otros tenistas como Dominic Thiem, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Filip Krajinovic y Dusan Lajovic.

Como se recuerda, Nick Kyrgios es uno de los deportistas más polémicos del mundo del tenis debido a sus irreverencias en las canchas. Sin embargo, en esta situación por el coronavirus, ha sacado su lado más solidario.

Prayers up to all the players that have contracted Covid - 19. Don’t @ me for anything I’ve done that has been ‘irresponsible’ or classified as ‘stupidity’ - this takes the cake. https://t.co/lVligELgID