Rafael Nadal no jugará el US Open: "La situación sanitaria sigue muy complicada"

Rafael Nadal decidió dar un paso atrás y no defenderá su corona. El tenista español, vigente campeón del certamen, anunció que no participará del US Open. Una medida que sorprendió a sus seguidores, pero el madrileño explicó que no puede disputar una competencia en medio de una pandemia que sigue cobrando vidas.

Este Grand Slam marca el regreso del tenis profesional en los Estados Unidos, pero no contará con Roger Federer y Rafael Nadal, dos deportistas que son considerados los mejores de la historia de este deporte. Novak Djokovic, el número uno del mundo, confirmó su asistencia.

El de Monacor felicitó a los organizadores del campeonato por buscar alternativas para cumplir con el calendario deportivo a pesar de la crisis que se vive en el mundo, pero no puede participar cuando el rebrote de coronavirus sigue sin control.

"Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control. Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar es una barbaridad, si bien entiendo y agradezco los esfuerzos que todas las partes están poniendo para que se jueguen torneos", indicó Rafael Nadal en su cuenta de twitter.

Tras la cancelación del Mutua Madrid Open, la gira de tierra batida queda reducida solo a dos torneos, el Masters 1000 de Roma, que se realizará del 20 al 27 de septiembre, y Roland Garros, del 27 de septiembre al 11 de octubre.