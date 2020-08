US Open: los tenistas firmarán un documento donde asumen el riesgo de morir por COVID-19

Estados Unidos viene peleando con el rebrote del coronavirus. Las autoridades se ven obligados a buscar nuevas estrategias para controlar los efectos de la pandemia sin detener las actividades económicas. US Open, uno de los torneos más importantes de tenis, se va a desarrollar en la "burbuja" de Flushing Meadows y los organizadores realizaron un estricto protocolo de bioseguridad.

A menos de dos semanas para iniciar la mini gira del torneo, la Federación de Estados Unidos exigirá a los tenistas que participarán del US Open firmar un documento eximiendo a la organización de cualquier responsabilidad sobre posibles contagios o incluso muertes por coronavirus durante los torneos.

Los jugadores utilizaron sus redes sociales para expresar su molestia y mostrar el documento. Wesley Koolhof, número 17 del mundo en dobles, explicó que cada participante debe asumir voluntariamente las normas de bioseguridad.

Maybe I should start reading more waivers from now on..

“I voluntarily assume full responsibility for any risk including serious illness or death”

“This is a release of liability and agree that it is valid forever”

Please sign here ________#usopen pic.twitter.com/ptrW8TaE3f