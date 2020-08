Djokovic vs Berankis EN VIVO: 'Nole' marca su regreso a las canchas de tenis en el Masters 1000 de Cincinnati

Novak Djokovic debuta en el Masters 1000 de Cincinnati EN VIVO HOY | Tras casi seis meses sin actividad en el tenis, el serbio reaparecerá para gusto de los amantes del deporte blanco, para la segunda ronda del Western & Southern Open 2020 (antes llamado Masters 1000 de Cincinnati) contra Ricardas Berankis desde las 4 p.m. (hora peruana). Sigue el minuto a minuto con Libero.pe.

El USTA Billie Jean King National Tennis Center será el escenario para el añorado regreso de Djokovic, número 1 del ránking ATP y quien aprovechará su participación en el Western & Southern Open 2020 para calentar un poco respecto a lo que será el US Open 2020.



"A fin de cuentas es positivo estar aquí. Va a haber mucha gente en el mundo que piense que de no deberíamos jugar tenis, que no debería haber concentraciones de público. Entiendo eso perfectamente. De verdad. Pero, ¿saben?, creo que también bastante gente se pondrá feliz de ver que continúe la acción en el tenis", dijo al respecto.



Es importante precisar que el serbio ganó en Cincinnati para ser el único varón en completar la serie Masters 1000 con los nueve títulos de ese nivel.

¿Quién será su rival?

Djokovic tendrá al frente al lituano Ricardas Berankis, quien tumbó a Tommy Paul (6-7, 6-4, 7-5) para citarse en segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati.



No será un duelo inédito para Djokovic, ya que se enfrentaron hace siete años en el US Open, en un encuentro en el cual 'Nole' solo cedió cinco juegos y se llevó una victoria sin mayores problemas.



Cabe precisar que el ganador de esta serie enfrentará en octavos de final al que salga triunfante del duelo entre el canadiense Felix Auger-Aliassime (20°) y el local Tennys Sandgren (55°).

Horarios del Djokovic vs Berankis