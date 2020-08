Pasó con susto: Djokovic se metió a la final del Masters 1000 de Cincinnati

Novak Djokovic logró vencer a Bautista en tie break en el tercer set y se metió a la final del Masters 1000 de Cincinnati en donde enfrentará a Milos Raonic.

Luego de más de tres horas de juego, Novak Djokovic se volvió a meter a una final. El serbio no llegaba de la mejor forma para el choque contra Bautista por problemas estomacales, pero era el favorito para quedarse con el triunfo.

Sin embargo, el español sorprendió con su tenis ganando el primer set 6-4. Para el segundo, Djokovic estaba obligado a empatar el duelo de las semifinales.

'Nole' estuvo acertado y puso todo nuevamente emparejado en Estados Unidos para que se defina al clasificado en un tercer y último set. A pesar de tener una ventaja de 5-2, el actual número uno no logró cerrar el punto decisivo y Bautista lo alcanzó.

Todo se iba a definir en tie break. Djokovic estuvo contundente venciendo con parciales 4-6, 6-4 y 7-6 (7-0). Ahora, el serbio enfrentará en la final al canadiense Milons Raonic.

Djokovic vs Bautista EN VIVO

Ambos tenistas buscan su pase a la final del Masters 1000 de Cincinnati.

TERCER SET

¡Djokovic a la final! El serbio logró vencer al español Bautista y buscará el título ante Milos Raonic.

El set se va a tie break al estar todo muy parejo.

Gran reacción de Bautista y se pone 5-5 el tercer set.

El serbio está a un paso de meterse a la final.

Djokovic ya le da vuelta y pasa a ganarlo 3-2.

Bautista se pone en ventaja.

SEGUNDO SET

El serbio logra poner todo igualado en Estados Unidos al llevarse el set 6-4.

Djokovic necesita ganar sí o sí para empatar el partido. De momento gana este set 5-4.

PRIMER SET

El español Bautista demostró un gran nivel y se quedó con el primer set. Se pone arriba 1-0.

Sigue el punto a punto del partido.

Jugadores 1 set 2 set 3 set 4 set TB Total Novak Djokovic 4 6 7 Roberto Bautista 6 4 6

Este duelo debía disputarse este jueves, aunque el tenis también se unión al boicot promovido por la NBA ante el caso Jacob Blake. Así, todos los partidos se aplazaron para este viernes.

Djokovic, número 1 del mundo, llega a este encuentro luego de derrotar al alemán Jan-Lennard Struff por 6-3 y 6-1, asegurando su boleto en las semifinales y con la mente puesta en obtener el título del torneo previo al US Open 2020.



Al otro lado se encuentra el español Roberto Bautista, quien viene registrando un buen presente y ello quedó comprobado tras dar el batacazo al eliminar a Daniil Medvédev.



En un vibrante encuentro, Bautista logró imponerse sobre el tercer mejor tenista del mundo con parciales de 1-6, 6-4 y 6-3, lo cual dejó a un partido de colarse en la final del Masters 1000 de Cincinnati.



En la previa del duelo, Djokovic no quiso hablar de un favoritismo y destacó que Bautista se encuentra en un buen nivel y que merece "más respeto del que recibe".



"Roberto es un jugador increíble, muy consistente y que no suele cometer muchos errores no forzados. Es un tenista muy regular que no baja mucho su nivel en ninguna superficie y eso lo hace probablemente en uno de los tenistas más infravalorados en el tenis en los últimos cinco años. Bautista lleva en el top 15 unos tres, cuatro o cinco años y creo que merece más respeto del que recibe. Ya he perdido con él un par de veces en partidos muy importantes como Shanghái o Miami", señaló.

A qué hora se juega Djokovic vs Bautista en Masters 1000 Cincinnati 2020

Perú: 1.30 p.m.

México (Centro): 12.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 11.30 a.m.

México (Noroeste): 12.30 p.m.

Ecuador: 1.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.30 a.m.

Estados Unidos (Texas): 1.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 12.30 p.m.

Colombia: 1.30 p.m.

Argentina: 3.30 p.m.

España: 7.30 p.m.

España (Islas Canarias): 6.30 p.m.

Uruguay: 3.30 p.m.

Paraguay: 3.30 p.m.

Chile: 3.30 p.m.

Brasil: 4.30 p.m.

Bolivia: 2.30 p.m.

Venezuela: 2.30 p.m.

Canadá: 2:30 p.m.

Costa Rica: 12.30 p.m.

Guatemala: 12.30 p.m.

Honduras: 12.30 p.m.

El Salvador: 12.30 p.m.

Puerto Rico: 2.30 p.m.

República Dominicana: 2.30 p.m.

Panamá: 1.30 p.m.

Italia: 7.30 p.m.

Francia: 7.30 p.m.

Alemania: 7.30 p.m.

Portugal: 7.30 p.m.

Holanda: 7.30 p.m.

Inglaterra: 6.30 p.m.

Djokovic vs Bautista | Guía de Canales

El encuentro entre Novak Djokovic y Roberto Bautista será televisado por ESPN, ESPN + y ESPN 2.

ESPN PERÚ

DirecTV Sports► 621 (SD) y 1620 (HD)

Movistar TV► 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV ► 64 (SD) y 521 (HD)

ESPN 2 EN PERÚ

DirecTV Sports► 625 (SD) y 1623 (HD)

Movistar TV► 506 (SD) y 741 (HD)

Claro TV ► 65 (SD) y 523 (HD)

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO el Djokovic vs Bautista?

En Internet, el duelo entre Novak Djokovic y Roberto Bautista, Libero.pe realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro al instante.