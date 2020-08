Novak Djokovic se coronó campeón del Masters 1000 de Cincinnati tras vencer a Raonic

Novak Djokovic vs Milos Raonic EN VIVO vía ESPN 2 disputarán la gran final del Masters 1000 de Cincinnati 2020 (denominado actualmente como Western Southern Open 2020) este sábado desde las 12 p.m. (hora peruana). Sigue el minuto a minuto de este partido de tenis con Libero.pe.

Novak Djokovic vs Milos Raonic EN VIVO vía ESPN 2: punto a punto

Master 100 1er set 2do set 3er set Djokovic 1 6 6 Raonic 6 3 4

La previa

Djokovic, número 1 del mundo, arriba al último partido del Masters 1000 de Cincinnati luego de haber superado un durísimo encuentro contra el español Roberto Bautista, al cual venció por 4-6. 6-4 y 7-6.

Sin duda, el cotejo se tornó más difícil de lo imaginado y Bautista casi deja fuera de carrera a Novak, que exhibió molestias a lo largo del partido. Sin embargo, en el tie-break sacó a relucir su mejor tenis.

Con este récord, Djokovic alcanzó un récord de 21 triunfos y ninguna derrota en esta temporada atípica. Además, de ganar este sábado alcanzará los 35 títulos de Masters 1000, una cifra que ostenta Rafael Nadal.



Cabe señalar que al frente estará un Milos Raonic que quiere llegar al US Open con un título bajo el brazo. Él le ganó al griego Stefanos Tsitsipas, número seis del ránking ATP, por 7-6 Y 6-3.

