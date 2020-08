Nadal y Federer le responden a Djokovic: “Son momentos para estar juntos y no separados” [FOTO]

Novak Djokovic ha generado un alboroto en el mundo del tenis. El serbio comunicó que ya no será parte de la Asociación de Tenistas Profesional (ATP), lo que le ha valido que sus amigos y rivales Roger Federer y Rafael Nadal, se pronuncien sobre el tema.

Si bien Novak Djokovic regresó a lo grande a las canchas de manera oficial tras quedarse con el Masters 1000 de Cincinnati, su importante victoria ha quedado a un lado luego de los mensajes en redes sociales de ‘Rafa’ y el ‘Expreso Suizo’.

“Estamos en un momento donde sólo se pueden conseguir grandes cosas con la unión del mundo del tenis. Jugadores, torneos y organismos tenemos que trabajar juntos. La separación no es la solución. Son tiempos para mantener la calma”, escribió Rafael Nadal.

The world is living a difficult and complicated situation. I personally believe these are times to be calm and work all of us together in the same direction. It is time for unity, not for separation.