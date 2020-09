Novak Djokovic ganó a Dzumhur en su debut en US Open 2020 [Resumen]

Djokovic tuvo un buen inicio en el US Open 2020. A pesar del esfuerzo y empeño de Dzumhur, 'Nole' demostró porque es el número uno del mundo y con un juego vistoso se llevó la victoria por 6-1, 6-4 y 6-1.

En el primer set duró 16 minutos y Novak pudo sacar ventaja gracias a sus saques y contragolpes. Dzumhur intentó sorprender con un par de saques, pero Djokovic estaba sólido en su juego.

En el segundo juego, Dzumhur estuvo cerca de quedarse con el set, pero el rigor físico fue determinante para que Nole pueda remontar el marcador y quedarse con la victoria.

En el último juego, Djokovic sacó adelante el partido gracias al cansancio físico de su rival. Como se recuerda, 'Nole' es el principal candidato para quedarse con el US Open 2020.

Novak Djokovic vs Dzumhur resultado

Ver ESPN EN VIVO Djokovic vs Dzumhur por US Open 2020

US Open 2020 1er set 2do set 3er set Djokovic 6 6 6 Dzumhur 1 4 1

Previa

'Nole' no tuvo mejor regreso a las competencias y ganó 1-6, 6-3 y 6-4 a Raonic en la final de los Masters 1000 de Cincinnati. Djokovic logró imponer su juego ante un rival aguerrido que apeló a su ímpetu para tratar de dar el golpe. Sin embargo, la experiencia del serbio y su contragolpe fueron puntos claves en la remontada.

Los organizadores del US Open 2020 decidieron tomar todas las medidas de seguridad para velar por la protección de los participantes. Al mismo estilo que la NBA y MLS, crearon una burbuja. Ante las extremas reglas, Djokovic creó la asociación de tenistas sin el respaldo de Rafael Nadal y Roger Federer, dos referentes de este deporte.

El tenista español decidió no participar en este campeonato ante la ola de contagios que hay en Estados Unidos. Roger Federer compartió la decisión de Rafael Nadal y desistió de competir en el Abierto de los Estados Unidos. Djokovic pidió a sus compañeros sumarse a la asociación de tenistas que él lidera.

FOTO: EFE

"Me gustaría tener el apoyo de Nadal y Federer, pero entiendo que opinen que no es el mejor momento para crear un sindicato nuevo. Para mí el momento siempre es bueno. Llevamos 20 años esperando algo así", indicó Nole en conferencia de prensa.

A qué hora se juega Djokovic vs Dzuhmur en final Masters 1000 Cincinnati 2020

Perú: 18.00 p.m.

México (Centro): 17.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 16.00 p.m.

México (Noroeste): 17.00 p.m.

Ecuador: 18.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 16.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 18.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 17.00 p.m.

Colombia: 18.00 p.m.

Argentina: 20.00 p.m.

España: 12.00 a.m. (día siguiente)

Uruguay: 20.00 p.m.

Paraguay: 20.00 p.m.

Chile: 20.00 p.m.

Brasil: 21.00 p.m.

Bolivia: 1.00 p.m.

Venezuela: 1.00 p.m.

Canadá: 1.00 p.m.

Costa Rica: 11.00 a.m.

Guatemala: 11.00 a.m.

Honduras: 11.00 a.m.

Italia: 6.00 p.m.

Francia: 6.00 p.m.

Alemania: 6.00 p.m.

Portugal 6.00 p.m.

Holanda: 6.00 p.m.

Inglaterra: 5.00 p.m.

Djokovic vs Dzuhmur | Guía de Canales

El encuentro entre Novak Djokovic y Dzuhmur será televisado por ESPN, ESPN + y ESPN 2.

ESPN PERÚ

DirecTV Sports► 621 (SD) y 1620 (HD)

Movistar TV► 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV ► 64 (SD) y 521 (HD)

ESPN 2 EN PERÚ

DirecTV Sports► 625 (SD) y 1623 (HD)

Movistar TV► 506 (SD) y 741 (HD)

Claro TV ► 65 (SD) y 523 (HD)

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO el Djokovic vs Dzuhmur?

En Internet, el duelo entre Djokovic vs Dzuhmur, Libero.pe realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro al instante.