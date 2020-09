Tenista Carla Suárez anuncia que sufre linfoma de Hodgkin y recibe el aliento de estrellas del deporte [VIDEO]

La tenista español Carla Suárez conmocionó al mundo del deporte luego de anunciar este martes los resultados de unos exámenes médicos que se realizó en Barcelona. Ella dio a conocer que fue diagnosticada con el linfoma de Hodgkin, por lo cual se someterá a un tratamiento de quimioterapia en los próximos seis meses.



A través de un pronunciamiento oficial, Suárez reveló el motivo por el cual no disputa US Open y con este anuncio se da de baja por lo que resta de la temporada. No obstante, eso es lo de menos, ya que su principal objetivo es "seguir diariamente el consejo médico".

"El equipo médico me indica que la detección es temprana, su proliferación es curable y de pequeñas dimensiones. La reacción va ser inmediata: vamos a seguir un tratamiento de quimioterapia durante los próximos seis meses", manifestó inicialmente.

"El único objetivo que tengo en estos momentos es seguir diariamente el consejo médico, quedando cualquier otra realidad en un segundo plano", agregaron.

Carla Suárez, la 71 de la WTA a sus 31 años, había anunciado que esta era su última temporada como profesional tras varios años y luego de haber llegado hace dos décadas al número 6 del ránking femenino. Sin embargo, esto ha adelantado su decisión.

Reacciones tras el anuncio de Carla Suárez

El anuncio de Carla Suárez ha conseguido el respaldo del mundo del deporte, tanto tenistas como otros atletas y entidades se han sumado para respaldarla en esta dura batalla.



Rafael Nadal, Novak Djokovic, Juan Manuel Del Potro, Simona Halep, entre otros fueron quienes la saludaron por parte del circuito de tenis.





Además, también recibió el respaldo de estrellas como Pau Gasol, David De Gea, Carles Puyol; de diferentes clubes como el Barcelona y de instituciones como la Liga, el ATP, entre otros.