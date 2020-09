Novak Djokovic se retiró del complejo y será multado por no brindar conferencia de prensa

Novak Djokovic está viviendo uno de los momentos más complicados de su carrera deportiva. El actual número uno del mundo fue eliminado del US Open 2020 por tirar un pelotazo a la jueza de línea.

A pesar de los reclamos, la organización decidió sancionar a Djokovic y otorgar la victoria a Pablo Carreño. 'Nole' se disculpó con la jueza de línea y se retiró del campo de juego.

Ante la expectativa por conocer su versión de los hechos, Djokovic decidió no acudir a la conferencia de prensa del US Open. ESPN captó al serbio abandonando las instalaciones del Billie Jean King National Tennis Center.

FOTO: ESPN

Por no participar en la rueda de prensa, 'Nole' deberá pagar una multa de 20.000 dólares. Con esta eliminación del US Open, Novak no podrá romper la marca de Roger Federer en los Grand Slam.

La US Open se pronunció sobre los incidentes y determinó multar con 20.000 euros a 'Nole'. Además, el tenista número uno del mundo no recibirá el premio por clasificar a los Octavos de Final y no sumará los puntos en el torneo.