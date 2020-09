Djokovic: "Piensa en mi carrera. Ella no ha tenido que ser atendida en el hospital"

Novak Djokovic quedó eliminado del US Open. El tenista número uno del mundo se enfrentaba con Carreño por los Octavos de Final del Abierto de los Estados Unidos. En el primer set, el español quebró un saque, 'Nole' fastidiado tiró un pelotazo a la pared, pero el balón golpeó a la jueza de línea.

Inmediatamente la jueza fue atendida y el encuentro se vio paralizado. El supervisor llamó a Djokovic para comunicarle que será eliminado del campeonato por su acción. El serbio intentó explicar que todo fue un accidente y no tuvo intención de lastimar a la jueza de línea. Novak pidió a las autoridades pensar en su carrera deportiva.

"Ella no ha tenido que ser atendida en el hospital. ¿Vas a descalificarme en esta situación? Mi carrera, un Grand Slam, la Pista Central", fue la conversación que se filtró por el diario Marca entre Novak con el juez de silla.

El tenista se retiró del campo de juego y se negó a asistir a la conferencia de prensa. ESPN compartió el momento cuando 'Nole' abandona las instalaciones del Billie Jean King National Tennis Center.

La organización del campeonato determinó que Novak Djokovic deberá pagar la multa de 20.000 euros, no sumará los puntos que ganó en el US Open y no recibirá el premio por clasificar a los Octavos de Final.