Djokovic pidió disculpas: "Todo esto me ha dejado realmente triste y vacío"

Novak Djokovic quedó descalificado del US Open por tirar un pelotazo a la jueza de línea. El tenista número uno del mundo se retiró de las instalaciones del Billie Jean King National Tennis Center sin brindar declaraciones con la prensa.

Mediante su cuenta de instagram, 'Nole' pidió disculpas a la jueza de línea por el accidente y señaló que se encuentra triste. El tenista serbio explicó que no fue su intención agredir a la autoridad del partido y agradeció a sus fanáticos por su apoyo en estos momentos complicados.

"Toda esta situación me ha dejado realmente triste y vacío. Revisé a la jueza de línea y el torneo me dijo que gracias a Dios ella se sentía bien. Lamentó mucho haberle causado tanto estrés. Tan involuntario. Tan equivocado. No revelaré su nombre para respetar su privacidad", escribió el tenista.

Sobre su descalificación señaló lo siguiente: "Necesito volver a mi interior y trabajar en mi decepción y convertir todo esto en una lección para mi crecimiento y evolución como jugador y ser humando. Pido disculpas al torneo US Open 2020 y a todos los asociados por mi comportamiento. Estoy muy agradecido con mi equipo y mi familia por ser mi apoyo, y con mis fanáticos por estar siempre conmigo. Gracias y lo siento mucho".

Según ESPN, Nole se encuentra en el aeropuerto esperando su vuelo para abandonar Estados Unidos. En su conversación con el juez de silla, Novak trató de explicar que fue un accidente y no tuvo intensión de lastimar a la jueza de línea. El tenista pidió que piensen en su carrera y lo que significa este torneo para él.

Djokovic descalificado del US Open: Carreño ya está en cuartos de final

Novak Djokovic intentó quebrar un tiro de Pablo Carreño, pero el español se quedó con el punto por lo que 'Nole' se molestó y reaccionó tirando una pelota hacia atrás. Sin embargo, la pelota que cayó en el cuello a la jueza de línea. Las autoridades decidieron sancionarlo con la eliminación del US Open.