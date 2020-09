US Open EN VIVO: semifinales del segundo Grand Slam del año

Este US Open no será uno más en la historia. Más allá de que se viene llevando a cabo en medio de la pandemia del coronavirus, los tres tenistas que vienen dominando el deporte blanco no están en competencia.

Roger Federer y Rafael Nadal decidieron no participar por diferentes razones. Ello generó que el gran favorito sea el actual número uno, Novak Djokovic. Sin embargo, el serbio fue descalificado tras lanzarle una pelota a una jueza.

A pesar de no hacerlo a propósito, la organización tomó la decisión de que no siga participando. Djokovic pidió disculpas, aunque no sirvió de mucho ya que finalmente fue Pablo Carreño el que se quedó con el boleto para los cuartos de final.

Ya en esta etapa del US Open, el ibérico confirmó su gran momento que venía mostrando ante Djokovic y eliminó nada menos que a Denis Shapovalov en un reñido encuentro. Carreño sufrió, pero venció 3-1 al canadiense.

Otro que también se metió entre los mejores cuatro es Alexander Zverev. El alemán ya había dejado en el camino a Alejandro Davidovich y esta vez, repitió el plato tras vencer al croata Coric con parciales 1-6, 7-6 (7-5), 7-6 (7-1) y 3-6.

Hace instantes, Daniil Medvedev también se clasificó para las semifinales del US Open. El ruso también tuvo que dar su máximo esfuerzo para eliminar a su compatriota Andrei Rubliov por 7-6 (8-6), 6-3 y 7-6 (7-5).

US Open: último clasificado saldrá del choque Alex de Miñaur vs Dominic Thiem

Ya son tres los que inscribieron sus nombres en semifinales del US Open 2020. Faltaría conocer al rival de Daniil Medvedev que saldrá del choque entre el australiano Alex de Miñaur vs el austriaco Dominic Thiem.

Cabe mencionar que el favorito para clasificar a la siguiente etapa es el actual número tres del mundo, quien no pasó mayores apuros para mandar a casa al canadiense Felix Auger-Aliassime tras vencerlo por 3-0.

US Open 2020 EN VIVO vía ESPN: llaves de semifinales

Pablo Carreño vs Alexander Zverev

Daniil Medvedev vs De Miñaur/Zverev