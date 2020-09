Zverev logra épica remontada de 2 sets abajo: venció a Carreño y accedió a su primera final de US Open

El US Open 2020 fue el escenario de una nueva gesta. El alemán Alexander Zverev logró remontar dos sets abajo ante el español Pablo Carreño Busta para así imponerse por 3-2 y sentenciar así su clasificación a la gran final, en la que buscará su primer título de Grand Slam.

Pablo Carreño Busta había tenido un mejor comienzo de partido. El número 29 del mundo se había mantenido preciso en su servicio y aprovechó la irregularidad de su rival en los primeros sets.

Todo indicaba que el español se iba a llevar de forma cómoda la victoria, pero Zverev sacó su estirpe como uno de los mejores jugadores de la actualidad, redujo los errores forzados y se mostró más preciso a partir del tercer set y logró el milagro.

Y es que el alemán, quinto del mundo, exhibió mucha fortaleza física y mental para ganar los siguientes sets por 6-3 y 6-4, forzando un quinto definitorio.

En esta última manga, el jugador de 23 años logró mantener su buen nivel y, preciso tanto en su saque como en sus voleas, logró embolsarse una memorable victoria en su carrera.

De esta manera, Zverev jugará su primera final de US Open y aguarda a su rival, que saldrá del cruce entre Medvédev-Thiem.

US Open 2020 1er set 2do set 3er set 4to set 5to set Carreño 6 6 (0) 3 4 3 Zverev 3 2 (0) 6 6 6

¡SE LLEVA LA VICTORIA! Alexander Zverev clasifica a su primera final de US Open con parciales de 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 y 6-3 ante Carreño.

- Impecable el nivel de Zverev, que queda a un punto de llevarse el pase a la final del US Open.

- Gran volea de Zverev en el segundo punto.

- Carreño recibe asistencia médica ante dolores físicos. Se retrasa por un momento el quinto set.

- El alemán se repuso y termina llevándose el cuarto set. El finalista se decidirá en un quinto set.

- ¡Quebró Zverev y se pone 2-1 en el cuarto set!

- Empieza el cuarto set y Zverev buscará igualar el marcador en los set.

- Zverev se recompuso bien en este tercer set y se mantiene con vida en las semifinales del US Open.

- ¡Inicia el tercer set! Zverev inicia con el pie derecho y se lleva el primer punto.

- ¡SET PARA CARREÑO! Zverev vuelve a fallar al devolver la pelota y sentencia el triunfo en el segundo set del español, que quedó a un set de la final.

- Zverev no encuentra un buen ritmo y Carreño le quiebra su servicio.

- ¡Empezó el segundo set! Carreño quiebra a Zverev y se lleva el primer punto.

- ¡Primer set para Carreño! El jugador español se impuso pese a que Zverev ya se había metido más en el partido, aunque falló en su servicio. Se lleva la primera manga por 6-3.

- Nueva oportunidad para cerrar la manga para el asturiano. Ojo que Zverev se ha metido en el partido y ha cambiado un poco ya el patrón de juego.

- ¡QUEBRÓ CARREÑO! Zverev falla en su revés y así el español logra el quiebre.

- Empezó el partido. Carreño Busta logra salvar su saque y se lleva el primer punto.

- En breves minutos inicia el duelo entre Carreño Busta y Zverev por las semifinales del US Open 2020.

Carreño vs Zverev PREVIA

Sin los 'Big 3' tras la descalificación de Djokovic, el US Open ha quedado con varios representantes de la nueva generación del tenis en la carrera por el título, que esta edición contará con un nuevo campeón.



Pablo Carreño Busta aseguró su pase a la semifinal tras derrotar a Denis Shapovalov en un duelo apretado, en el cual el español se impuso en el quinto set. Su acierto en el tie break terminó por decretar su victoria por 3-6, 7-6, 7-6, 0-6 y 6-3.





El tenista de 29 años y número 20 del mundo vuelve a disputar las semifinales del US Open luego de tres temporadas, cuando sucumbió ante Kevin Anderson en cuatro sets. Ahora intentará cobrarse, aunque al frente tendrá a un complicado contendiente alemán. Alexander Zverev, de 23 años y número 5 del ATP, se ha convertido en uno de los máximos representantes de la Nueva Generación, la cual busca acabar con el reinado del(Federer, Nadal y Djokovic). El alemán aseguró su boleto a semifinales luego de dejar en el camino al croata Borna Coric por 1-6. 7-6, 7-6 y 6-3 en un partido en el que lució irregular con su saque, pero con fortaleza mental que lo llevó a la victoria.se han enfrentando en una ocasión, en el Masters 1000 de Miami hace dos temporadas, con triunfo del alemán. Ahora ambos buscarán su primera final del US Open.Es importante que el ganador aguardar al vencedor de la otra semifinal del US Open 2020, entre Daniil Medvédev (número 3) y Dominic Thiem (número 2).

El encuentro entre Carreño Busta vs Zverev será televisado por ESPN.

