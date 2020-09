Osaka vs Azarenka [vía ESPN] EN VIVO: final del US Open 2020

Naomi Osaka vs Victoria Azarenka VER EN VIVO estarán cara a cara vía ESPN este sábado 12 de septiembre por la final del US Open 2020. El choque se llevará a cabo en el Arthur Ashe Stadium desde las 3:00 p.m. (hora peruana).

Hora de la verdad para ambas. Naomi Osaka y Victoria Azarenka vienen dando la hora en el US Open, pero solo una podrá quedarse con este segundo Grand Slam del año que se viene jugando en Flushing Meadows, New York.

Naomi Osaka atraviesa un gran momento y no tuvo muchos problemas para dejar en el camino a la local Jennifer Brady. Si bien se vivió un intenso primer set, en los dos restantes la japonesa no tuvo problemas ganando 3-0.

De esta manera, Naomi Osaka volverá a disputar por segunda vez en tres años una nueva final del US Open. Además, la actual número 9 de la WTA espera poder cobrarse revancha del Masters 1000 de Cincinnati.

Resulta que en el pasado Masters 1000, Osaka también se clasificó a la final, pero no pudo enfrentar justamente a Victoria Azarenka a causa de una lesión que no le permitió entrar a la cancha.

Por el lado de Azarenka, la bielorrusa de 31 años volvió a dar el golpe y eliminó nada menos que a la norteamericana Serena Williams. Si bien empezó perdiendo, supo recomponerse para vencer por 2-1.

Ahora, Azarenka irá con todo ante Osaka y en caso de volver a ganar, estaría consiguiendo su tercer Grand Slam en su carrera profesional. Algo que también busca la japonesa.

¿Cuándo se realizará la final femenina del US Open 2020?

El duelo entre Osaka vs Azarenka está programado para este sábado 12 de setiembre desde las 3 p.m. (hora peruana)

¿A qué hora juegan Osaka vs Azarenka por la final del US Open 2020?

Países Hora Perú 3:00 p. m. Estados Unidos 3:00 p. m. Colombia 3:00 p. m. Chile 4:00 p. m. Argentina 5:00 p. m. España 10:00 p. m. Ecuador 3:00 p. m. Bolivia 4:00 p. m. Venezuela 4:00 p. m. Uruguay 5:00 p. m. Paraguay 4:00 p. m. Brasil 6:00 p. m. México 4:00 p. m.

¿Qué canales transmite el partido entre Osaka vs Azarenka?

El encuentro entre Osaka vs Azarenka será televisado por ESPN.

ESPN PERÚ

DirecTV Sports► 621 (SD) y 1620 (HD)

Movistar TV► 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV ► 64 (SD) y 521 (HD)

Argentina: ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur

Brasil: Space Brazil, Esporte Interativo Plus

Chile: ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN Play Sur

Italia: RAI Play, RAI Uno

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur

Estados Unidos: ESPN+, TUDNxtra, TUDN App, TUDN.com

Uruguay: ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur