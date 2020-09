Thiem vs Zverev EN VIVO vía ESPN: en directo gran final del US Open 2020

Thiem vs Zverev EN VIVO vía ESPN HOY se disputa en el Arthur Ashe Stadium la gran final del US Open 2020, el primer Grand Slam de tenis tras la paralización por el coronavirus. Sigue desde las 3 p.m. (hora peruana) todas las incidencias de este partido por el título.

Final US Open 2020 en directo: Thiem vs. Zverev

Jugadores 1set 2set 3set 4set 5st Total Sascha Zverev 6 5 - - - - Dominic Thiem 2 4 - - - -

- Zverev espera cerrar el set en este punto. Por el momento están 15-15.

- El austriaco parece recuperarse y se pone cerca del cuarto punto en este set (40-0).

- Thiem se queda con el punto y se resiste a perder este set.

- Salvo su saque Thiem tras estar a un punto de perderlo. Sacará Zverev por el segundo set.

- ¡NUEVO QUIEBRE! Zverev avanza sin problemas y se pone 4-1 en el segundo set.

- ¡Sensacional respuesta de Zverev y logra quebrar a Thiem!

- ¡Salvó su saque! Thiem logró rescatar dos breakpoints y se pone 1-0.

- Empezó el segundo set. Saca Thiem en busca de su primer punto.

- ¡ACE DE ZVEREV! Tremendo saque y se lleva el primer set con un parcial de 6-2.

- ¡QUIEBRA Sascha! El alemán vuelve a estar más preciso con las voleas y logra llevarse el servicio de Thiem. Sacará en busca del primer set.

- Thiem logra salvar su servicio y se pone un game abajo contra Zverev.

- ¡QUIEBRA Sascha! El alemán logra vulnerar el servicio de Thiem y se lleva el punto. Gana 2-1 en el primer set.

- Saca Thiem con su servicio y logra salvaguardar su punto.

- ¡Empezó la final del US Open 2020!

- ¡Bienvenidos a la final del US Open 2020! Hoy se enfrentan Thiem contra Zverev.

Thiem contra Zverev

De un lado está Dominic Thiem, número tres del mundo, que logró dejar en el camino a Medvedev (5º) en un duelo que se vaticinaba como una final adelantada. El austríaco terminó por imponerse por 6-2, 7-6 (9/7) y 7-6 (7/5), asegurando su boleto a una nueva final de Grand Slam.

Del otro está el alemán Alexander Zverev, n° 7 del mundo, quien logró superar por primera vez en su carrera una desventaja de dos sets por debajo en su duelo frente al español Pablo Carreño Busta para redondear una épica victoria por 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 y 6-3 en 3 horas y 23 minutos.

Thiem ya tiene rodaje en finales de Grand Slam, luego de haber disputado el último partido en Roland Garros en 2018 y 2019 y la de Australia en 2020. Por su parte, Sascha vivirá su primera final en estos torneos.

Amigos y rivales

Sin duda, este Thiem vs Zverev marcará un precedente en el circuito de tenis, dado que no había un ganador de Grand Slam que no fuese Federer, Nadal ni Djokovic desde el 2016 (cuando Stan Wawrinka ganó el US Open en aquella edición).



Ambos mantienen una buena amistad y son dos de los máximos representantes de la 'Nueva Generación' del tenis. En sus duelos directos, Thiem lleva una ventaja de 7 triunfos contra 2 de Zverev. Además, el austriaco domina 3-0 en Grand Slams (la última en el Australian Open 2020).

“Va a ser un partido extremadamente difícil. Nuestro duelo en Australia fue épico”, señaló al respecto Zverev, quien podría romper una sequía de tenistas alemanes que ganan un Grand Slam, dado que el último fue Boris Becker en 1989.



“No quiero seguir perdiendo finales”, señaló por su parte Dominic Thiem, quien quiere volverse el segundo campeón de Austria en un Grand Slam, después de Thomas Muster en Roland Garros 1995.

¿A qué hora juega y dónde ver Thiem vs Zverev?

¿Dónde ver el Thiem vs Zverev?

El encuentro entre Thiem vs Zverev será televisado por ESPN, ESPN + y ESPN 2.

