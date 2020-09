Rafael Nadal perdió contra Schwartzman y quedó eliminado de los Masters 1000 de Roma

Rafael Nadal cayó en su propio imperio. Peleó hasta el último set, trató de buscar aliento en las bancas vacías del Foto Itálico de Roma. Cambió de estrategias para confundir a su rival. Hizo todo lo posible para evitar la derrota, pero el argentino Schwartzman desarrolló su mejor desempeño y respondió con creces a las exigencias del español.

En polvo de ladrillo, Diego superó 6-2 y 7-5 a Nadal y logró clasificar a las semifinales de los Masters 1000 de Roma. En un duelo que duró dos horas, el tenista argentino logró ganar por primera vez a Nadal (se enfrentaron nueve veces).

El partido comenzó con Diego respondiendo a dos quiebres y evitando que Nadal se aleje en el marcador. Rafa no estuvo cómodo con el campo de juego (tierra pesada) y la pelota. El español intentó jugar a distancia, pero la repuesta física de su rival fue muy buena, dejándolo sin chances para la reacción.

El campo de juego estaba pesado y eso evitó que el balón pueda correr con facilidad. Nadal intentó jugar corto, pero Diego respondió todo, obligándolo a cometer errores claves en el saque y respuesta.

Con el aliento de su enamorada en las tribunas, Diego no se amilanó ante el reto que significó conseguir el set ante Nadal. El español apeló a su técnica para dar vuelta al marcador, pero el corazón del argentino fue muy grande.

Corrió para llegar a las pelotas que parecían imposibles. Leyó cada movimiento de Nadal y respondió en los momentos claves. No quiso celebrar su victoria, Diego sabe que el siguiente objetivo es vencer a Shapovalov y conseguir el pase a la final del campeonato.

Cuartos de final Masters 1000 de Roma en directo: Nadal vs Schwartzman

Sigue el minuto a minuto del Nadal vs Schwartzman por los cuartos de final de Masters 1000 de Roma.

Jugadores 1set 2set 3set Total Rafael Nadal (2) 2 5(30) - 0 Diego Schwartzman (15) 6 7(40) - 2

SEGUNDO SET

- Match point del partido

- Diego tiene gran oportunidad para quebrar

- Oportunidad para Diego, noveno chance de quiebre para el argentino

- Nadal se recupera y no quiere perder el set

- Buena repuesta de Nadal y mete pelea por el punto

- Gran punto de Nadal

- Volvió a quebrar el servicio, Diego a un paso de ganar el set

- Tres oportunidades de quiebre para Nadal

- Por revisión del árbitro, punto para Diego

- Por primera vez en el partido Nadal se queda con el servicio de su rival

- Gran punto para Nadal

- 1hora y 37 minutos de juego

- Otro error de Nadal y punto para Diego

- Diego tiene un gran chance de quebrar el servicio

- Balón afuera y punto para Nadal

- Firme el tenista argentino

- Gran repuesta de Nadal

- Diego no da tregua a Nadal y está en su mejor momento del partido

- AD para Diego Schwartzman

- Que gran esfuerzo de Diego y logra un punto

- Diego con un juego pierna y habilidad para responder está ganando a Nadal

- Nadal busca el empate en el set

PRIMER SET Nada 0 - 1 Diego Schwartzman

- Punto y set para Diego Schwartzaman

- Nadal se recupera y quiebra el set point

- Segundo set point para Diego

- SET POINT para Diego Schwatzman

- Diego mantiene la ventaja sobre Nadal

- Se equivoca Nadal y AD para Diego

- Gran repuesta de Diego y el partido sigue igualado

- Balón en la net y vamos 30 - 30. Gran partido de Diego

- Buen punto de Nadal. Cambió la dirección del balón

- Nadal manda el balón afuera

- Puntazo para Diego y mantiene la ventaja en el primer set

- Se equivoca Nadal y punto para Diego, quien se luce en el primer set

- Nadal está sufriendo con el campo y el juego agresivo de Diego

- Con un juego inteligente, Diego consigue la ventaja en el primer set

- Gran tiro cruzado de Diego

- Nadal manda el balón afuera

- Mala repuesta de Nadal

- Diego le hace pelea a Nadal 2-2 en el primer set

- Mal saque de Diego

- Servicio para Diego y se iguala 30-30

- Segundo servicio de Nadal

- Servicio de Nadal

- Nadal tiene la ventaja y el servio

- Nadal no da tregua a Diego

- Gran tiro recto de Diego

- Diego se lleva el punto e iguala el marcador

- Mal servicio de Diego, 30 - 15

- Buen balón para Nadal y se lleva el punto del set

- Balón afuera. Punto para Diego

- Punto para Nadal, quien sorprende a su rival con un golpe en profundidad

- Comenzó el partido

Nadal vs Schwartzman: Previa

Rafael Nadal, número 2 del mundo, venció por dos sets a Dusan Lajovic en los octavos de final con parciales de 6-1 y 6-3, en un duelo en el que hizo gala de su mejor tenis y en el que no exhibió mayores problemas.

El de Manacor ha vuelto en su mejor nivel y él mismo lo reconoció, aunque al frente tendrá ahora al complicado Diego Schwartzamn, al cual envió elogios.

"Es un jugador de un nivel muy alto, uno de los mejores del mundo. Se mueve muy rápido por la pista, tiene una gran lectura de juego y controla muy bien la pelota. Sé que si no estoy al máximo nivel voy a sufrir, como ha pasado siempre que me enfrenté a él", señaló.

Al frente está el argentino, Schwartzman, número 15 del ranking ATP, quien aseguró un lugar en los cuartos de final luego de derrotar al polaco Hurkacz (31°), ello luego de remontar por 3-6, 6-2 y 6-4.

El tenista argentino es uno de los más grandes representantes de la región en la actualidad y buscará dar el golpe, pero no es ajeno del buen nivel de Nadal, lo cual comentó a la prensa.

"Por lo que he visto estos días, da la sensación de que Rafa no ha frenado. ¿Acaso ha estado disputando torneos secretos en Mallorca? (...) Me alegra mucho volver a verle compitiendo porque somos amigos y que uno de los mejores de la historia se encuentre bien es bueno para este deporte. Por mi parte, tengo muchas ganas de jugar contra él", aseguró.

Nadal vs Schwartzman: head to head

Nadal y Schwartzman se han enfrentando en nueve ocasiones, siendo todas favorables para el español. Sin duda, el manacorí se volvió la 'bestia negra' del argentino, quien apenas le ha podido quitar 2 sets.

El último Grand Slam en el que se enfrentaron fue en US Open 2019, cuando Nadal ganó por 6-4, 7-5 y 6-2.

