Schwartzman venció en tie break a Shapovalov y jugará su primera final de Masters 1000 de Roma [VIDEO]

Un verdadero juego fue el que regalaron Diego Schwartzman y Denis Shapovalov en tierras italianas. Ambos tenistas dieron todo hasta lo último, pero al final el argentino se quedó con el triunfo en tie break clasificándose para jugar su primera final de Masters 1000 de Roma.

El sudamericano salió con todo por la victoria, pero al frente tenía a Shapovalov que también tenía sed de gloria. El primer set fue muy favorable al argentino por lo que se impuso 6-4.

En el segundo, Schwartzman también comenzó arriba, pero Shapovalov reaccionó y lo dio vuelta. A pesar de que el sudamericano intentó, el partido se emparejaba en Roma.

Ya en el tercer y definitorio set, parecía que se repetía lo sucedido en el segundo, pero el 'Peque' sacó su mejor tenis para forzar irse al tie break. Allí, Schwartzman estuvo más certero imponiéndose finalmente 6-4, 7-5 y 7-6 (7-4) en un partido que duró más de tres horas.

De esta manera, Schwartzman enfrentará nada menos que a Novak Djokovic en la final del Masters 1000 de Roma con la esperanza de quedarse por primera vez con el mencionado título. Si lo logra, pasará a ser parte del top 15 del ranking mundial.

Schwartzman vs Shapovalov VER EN VIVO vía ESPN 2 Masters 1000 de Roma

Ambos tenistas quieren meterse a la final.

Schwartzman vs Shapovalov EN VIVO Masters 1000 de Roma

El argentino busca seguir haciendo historia en Roma.

Jugadores 1set 2set 3set Total Denis Shapovalov 4 7 6 Diego Schwartzman 6 5 7

Schwartzman vs Shapovalov vía ESPN Masters 1000: minuto a minuto

El partido es por las semifinales del Masters 1000 de Roma.

TERCER SET

¡El argentino se mete a la final! Venció en tie break a Shapovalov.

Schwartzman a un paso de la final.

El 'Peque' se pone 4-2 en tie break.

El argentino se pone 2-1 en tie break.

Se queda con el punto Shapovalov y nos vamos a tie break.

¡Lo da vuelta el argentino!

Lo vuelve a empatar el 'Peque' Estamos 5 a 6.

Shapovalov cerca de la victoria. Se pone 5-4.

¡Lo empata el argentino!

Ventaja para Schwartzman.

El 'Peque' no se da por vencido y se pone a uno de empatarlo.

Se aleja Shapovalov. Se pone 4-2 en el último y decisivo set.

El canadiense lo da vuelta y se pone 2-1 arriba en este tercer set.

¡Manda @denis_shapo! 🏎



¡2-1 y saque del 🇨🇦 en el set decisivo ante Schwartzman!#IBI20 pic.twitter.com/uYKFk7oLGp — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) September 20, 2020

Shapovalov lo empata: 1-1.

El argentino comienza ganando este set, al igual que empezó en los otros dos.

En el segundo punto del set, hay ventaja para el canadiense.

Turno del tercer juego.

¡El segundo finalista del @InteBNLdItalia se decidirá en el tercer set! 😱



¡🇨🇦 @denis_shapo se hace con el segundo set por 7-5 ante Schwartzman! 🍿 pic.twitter.com/QJdIXOVSyk — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) September 20, 2020

SEGUNDO SET

Lo gana el canadiense.

Ventaja para el canadiense.

Hay deuce. Da pelea el argentino en este cierre de set.

El 'Peque' no se rinde y se pone 30-40 en este punto. Quiere volverlo a igualar.

Se recupera el canadiense y se vuelve a poner arriba.

Doble falta de Shapovalov y se iguala la historia.

Gran recuperación de Schwartzman y se pone cerca de emparejarlo.

Schwartzman se queda con el punto y se pone a uno del empate en este set.

El 'Peque' se pone 30-0.

Se queda con el punto el argentino y se acerca al canadiense.

Schwartzman se pone 40-30 en este séptimo punto.

Tendrá dos break poitns Shapovalov.

Es otro Shapovalov a esta altura del partido y ya le da vuelta al set.

¡Denis quiere batalla! ☄️



🇨🇦 @denis_shapo logra el break en el segundo set y se coloca 3-2 ante Schwartzman.#IBI20 pic.twitter.com/RXbOJZu3rN — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) September 20, 2020

Buen smash de Shapovalov.

Lo empareja el canadiense.

Mantiene el servicio Schwartzman ya que se pone 2-1 arriba.

Gran revés del argentino y se pone 40-15.

Rápidamente, el argentino toma ventaja.

¡A un paso de la final! 🔥@dieschwartzman se lleva el primer set por 6-4 ante Shapovalov. @InteBNLdItalia | #IBI20 pic.twitter.com/7LsU0vNzN3 — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) September 20, 2020

Arranca el segundo set.

PRIMER SET

Drive del argentino y se lleva el set.

Nuevamente ventaja para Schwartzman. Cerca de llevarse el set.

Deuce. No se deja Shapovalov.

Se acerca el canadiense, pero comete doble falta. Hay ventaja para el argentino.

Buen revés de Shapovalov. 0-30 para el canadiense.

Punto para el argentino.

Gran definición del argentino. 40-15.

Shapovalov lo fuerza a Schwartzman, que se molesta consigo mismo.

Error no forzado de Schwartzman.

Se equivocó el canadiense y el argentino cerca de quedarse con el punto.

Intenta acercarse el canadiense. Va a sacar el actual número 14 del mundo.

Shapovalov está seguro en sus saques, aunque mejor se le nota a Schwartzman.

Arrancó el partido en Roma.

Previa.

Schwartzman, número 15 del mundo, protagonizó una de las sorpresas de la competencia luego de que eliminó este sábado al español Rafael Nadal, número dos del mundo y favorito al título. El argentino se impuso con parciales de 6-2 y 7-5.

"Es mi mejor victoria y el mejor partido que jugué nunca. He jugado contra los mejores del mundo, las grandes leyendas y nunca les gané y esta ha sido mi primera vez. Es triste no poder tener afición hoy, viendo cómo se dio el encuentro, siento como que es un torneo raro al no haber gente pero ha sido mi mejor partido de siempre. Ahora debo concentrarme para mi partido de mañana porque también es muy importante", aseguró tras su histórica victoria.

Para Schwartzman representa un gran envión anímico, luego de que venía de perder 9 veces seguidas frente a Nadal y ahora quedó a dos partidos (debe ganar el título del Masters 1000 de Roma) para poder ingresar al top del 10 del ránking ATP.

Sin embargo, no tendrá una tarea sencilla dado que al frente tiene a Denis Shapovalov, quien eliminó a Dimitrov con parciales de 6-2, 3-6 y 6-2.

El tenista canadiense logro con esta victoria no solo su pase a las semifinales del Masters 1000 de Roma, sino que pasará del puesto 12 al top 10 del ránking, salvo que Schwartzman salga campeón del torneo.

¿A qué hora juega y dónde ver Schwartzman vs Shapovalov ?

País Canales TV Horarios del mundo Argentina ESPN 2 2:00 p. m. Perú ESPN 2 12:00 p. m. México Sky Sports 12:00 p. m. España DAZN 7:00 p. m. Colombia ESPN 2 12:00 p. m. Chile ESPN 2 1:00 p. m. Estados Unidos ESPN 2 1:00 p. m. Ecuador ESPN 2 12:00 p. m. Uruguay ESPN 2 2:00 p. m. Paraguay ESPN 2 1:00 p. m. Bolivia ESPN 2 1:00 p. m. Venezuela ESPN 2 2:00 p. m. Costa Rica ESPN 2 11:00 a. m. Honduras ESPN 2 11:00 a. m. Panamá ESPN 2 11:00 a. m. Inglaterra BT Sports 6:00 p. m.

¿Dónde ver el Schwartzman vs Shapovalov?

Puedes revisar todos los detalles del Schwartzman vs Shapovalov a través de la transmisión de ESPN 2.

ESPN PERÚ

DirecTV Sports► 621 (SD) y 1620 (HD)

Movistar TV► 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV ► 64 (SD) y 521 (HD)

ESPN 2 EN PERÚ

DirecTV Sports► 625 (SD) y 1623 (HD)

Movistar TV► 506 (SD) y 741 (HD)

Claro TV ► 65 (SD) y 523 (HD)