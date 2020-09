Djokovic venció a Ymer y clasificó a la siguiente ronda de Roland Garros

Novak Djokovic inició con el pie derecho su participación en Roland Garros. El serbio no tuvo mayores problemas y eliminó a Ymer con parciales 6-0, 6-2 y 6-3.

El actual número uno cumplió con todos los pronósticos y no hubo sorpresas en su debut en Roland Garros. El primer set solo le tomó 20 minutos a Djokovic.

Para el segundo, Ymer trató de darle pelea a Djokovic, pero el serbio estaba intratable y se ponía 2-0 arriba. Ya para el tercer y último set, el sueco llegó a quitarle tres puntos, aunque 'Nole' volvió a imponerse en el court Philippe Chatrier.

@DjokerNole remains undefeated in the opening round in Paris taking out Mikael Ymer 6-0 6-2 6-3