Djokovic vs Carreño Busta EN VIVO vía ESPN: vibrante duelo en cuartos de final de Roland Garros

Djokovic vs Carreño Busta EN VIVO este miércoles 7 de octubre se completarán los cuartos de final de Roland Garros 2020 y este será uno de los partidazos de la jornada. Desde las 9:30 a.m. (hora peruana), el serbio y el español chocarán en el Estadio Philippe Chatrier por un lugar en las semifinales. Sigue el duelo del Grand Slam de tenis y todas sus incidencias a continuación.

Djokovic llega a este duelo tras haber derrotado a Karen Jachánov por 6-4, 6-3 y 6-3, manteniendo su buen nivel en el US Open, aunque sin poder alejarse de las polémicas. Y es que durante este duelo, un pelotazo del número uno del mundo terminaría pegando contra un juez, aunque de forma involuntaria.

En tanto, Carreño Busta dejó en el camino a Daniel Altmaier por 6-2, 7-5 y 6-2, asegurando su boleto a las semifinales y buscando mejorar la actuación que completó en US Open 2020, en donde también llegó a semifinales.

"No me veo inferior a nadie si estoy al cien por cien. Si lo estoy tengo mis oportunidades, pero Novak viene jugando bien, ha ganado en Roma, está jugando con solvencia sus partidos en Roland Garros. Al menos espero poder hacer un buen partido y disfrutar, que la última vez no pude hacerlo", dijo al respecto Carreño Busta sobre este duelo.

Es importante recordar que este será un duelo llamativo dada las circunstancias de su último enfrentamiento, en US Open 2020. Y es que en aquella ocasión, 'Nole' fue sancionado con la descalificación del partido por una reacción que conllevó al daño físico contra una asistenta.

Djokovic vs. Carreño Busta: head to head

Ambos se han enfrentado en cuatro ocasiones en el circuito ATP. Djokovic ganó tres partidos de ATP Masters 1000, mientras que el único duelo en Grand Slams lo perdió por descalificación frente a Carreño Busta.

Djokovic vs. Carreño Busta: ficha del partido en Roland Garros 2020

Djokovic vs. Carreño Busta EN VIVO ¿Cuándo juegan? Miércoles 7 de Octubre ¿Dónde? Estadio Philippe Chatrier (París) ¿A qué hora? 9:30 a.m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN

Djokovic vs Carreño Busta: horarios y canales del partido

País Canales TV Horarios del mundo Argentina ESPN 2 11:30 a. m. Perú ESPN 2 9:30 a. m. México Sky Sports 9:30 a. m. España DAZN 4:30 p. m. Colombia ESPN 2 9:30 a. m. Chile ESPN 2 10:30 a. m. Estados Unidos ESPN 2 10:30 a. m. Ecuador ESPN 2 9:30 a. m. Uruguay ESPN 2 11:30 a. m. Paraguay ESPN 2 11:30 a. m. Bolivia ESPN 2 10:30 a. m. Venezuela ESPN 2 10:30 a. m. Costa Rica ESPN 2 8:30 a. m. Honduras ESPN 2 8:30 a. m. Panamá ESPN 2 9:30 a. m. Inglaterra BT Sports 3:30 p. m.

¿Dónde ver el Djokovic vs Carreño Busta?

El partido entre Djokovic vs Carreño Busta será televisado por ESPN, ESPN + y ESPN 2.

