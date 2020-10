Podoroska vs Swiatek VER EN VIVO vía ESPN: por el pase a la final de Roland Garros

Podoroska vs Swiatek VER EN VIVO estarán cara a cara este viernes 8 de octubre por el pase a la final de Roland Garros 2020 en la cancha Philippe Chatrier vía ESPN desde las 10:00 a.m. (hora argentina) y 8:00 a.m. (hora peruana).

Nadia Podoroska vs Iga Swiatek protagonizarán la primera de las dos semifinales de Roland Garros 2020. La argentina se ha metido en la historia del tenis argentino y quiere seguir dejando en alto el nombre de su país.

La actual 131 del ranking mundial es la sensación en este Roland Garros. La sudamericana empezó desde la ‘qualy’ y paso a paso, fue avanzando hasta dejar en el camino a rivales como Barbora Krejcikova y Anna Karolina Schmiedlova.

Sin embargo, el gran golpe de Poroska llegó en cuartos de final. La argentina tenía que enfrentarse nada menos que ante la ucraniana Elena Svitolina. La favorita no pudo demostrar en el campo de juego su superioridad y terminó siendo eliminada.

Nadia Podoroska le jugó de igual a igual venciéndola 6-2 y 6-4 para meterse, por primera vez en su carrera profesional, en unas semifinales de Roland Garros. Gracias a esta gran victoria, la nacida en Rosario se aseguró 780 puntos y estará en el top 40 en los próximos días.

“Todos los días digo lo mismo, pero es que es la realidad. Estoy viviendo un sueño. Siempre soñé con jugar este torneo, y para ser la primera vez que compito aquí, esto es increíble. Estoy muy feliz”, declaró Podoroska tras su clasificación a ‘semis’.

Por el lado de su rival, Iga Swiatek es una de las promesas del tenis ya que solo tiene 19 años. La polaca es la actual 54 del ranking de la WTA y también viene en alza. Además, tratará de sumar su primer título como profesional.

Podoroska vs Swiatek: ficha del partido en Roland Garros 2020

Podoroska vs Swiatek EN VIVO ¿Cuándo juegan? Jueves 8 de octubre ¿Dónde? Estadio Philippe Chatrier (París) ¿A qué hora? 8:00 a.m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN

Podoroska vs Swiatek: horarios y canales del partido

País Canales TV Horarios del mundo Argentina ESPN 10:00 a. m. Perú ESPN 8:00 a. m. México Sky Sports 8:00 a. m. España DAZN 3:00 p. m. Colombia ESPN 8:00 a. m. Chile ESPN 10:00 a. m. Estados Unidos ESPN 9:00 a. m. Ecuador ESPN 8:00 a. m. Uruguay ESPN 10:00 a. m. Paraguay ESPN 10:00 a. m. Bolivia ESPN 9:00 a. m. Venezuela ESPN 9:00 a. m.

¿Dónde ver el Podoroska vs Swiatek?

El partido entre Podoroska vs Swiatek será televisado por ESPN, ESPN + y ESPN 2.

ESPN PERÚ



- DirecTV Sports► 621 (SD) y 1620 (HD)



- Movistar TV► 504 (SD) y 740 (HD)

- Claro TV ► 64 (SD) y 521 (HD)

ESPN 2 EN PERÚ



- DirecTV Sports► 625 (SD) y 1623 (HD)

- Movistar TV► 506 (SD) y 741 (HD)

- Claro TV ► 65 (SD) y 523 (HD)