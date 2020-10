Rafael Nadal venció por 3-0 a Diego Schwartzman y accedió a la gran final de Ronald Garros

Diego Schwartzman luchó hasta el final, pero no pudo vencer a Rafael Nadal. El tenista argentino terminó cayendo por 3-0 ante el español en un partido vibrante que duró aproximadamente 3 horas un 10 minutos.

El campo del Court Philippe Chatrier fue testigo que Nadal tuvo que hacer un gran esfuerzo para doblegar al sudamericano y así lograr su boleto a la gran final de Roland Garros. Principalmente, fue el tercer set el más peleado del partido.

Fue el primer punto del primer set en donde se vería que el cotejo sería totalmente reñido para ambos. Aproximadamente catorce minutos duró los primeros quince y se vislumbraba que Schwartzman pelearía hasta el final.

El argentino tuvo a su merced en varias ocasiones al número 2 del mundo, sin embargo, errores no forzados generaron que Nadal pueda recuperarse y el tenista de 34 años no desaprovecharía esas ocasiones.

Con marcadores de 6-3 y 6-3, todo hacía indicar que el tercer set sería totalmente favorable para el europeo, sin embargo, el 'che' peleó hasta el final. Lamentablemente, en el último punto de set terminó sucumbiendo ante el físico envidiable del veterano deportista.

Ahora Nadal esperará al ganador de Novak Djokovic y Stéfanos Tsitsipás, quienes juegan en breve por la segunda semifinal del Ronald Garros.

Schwartzman vs Nadal

Roland Garros Primer set Segundo set Tercer set Final Schwartzman 3 3 6 (0) 0 Nadal 6 6 7 (7) 3

- Catorce minutos duró el primer punto del juego.

Diego Schwartzman quiere seguir haciendo historia y dejar en alto a Argentina en París. El 'Peque' avanza a pasos de gigante, luego de dejar en el camino a Dominic Thiem, reciente ganador del US Open y quien se perfilaba como uno de los favoritos al títulos. Fue un partido agónico que se prolongó más de 5 horas y que terminó con parciales de 7-6, 5-7, 6-7, 7-6 y 6-2.

Para el tenista argentino, significó su primera clasificación a semifinales de un Grand Slam y también la oportunidad de colarse dentro del top 10 del ránking mundial de tenis, lo cual venía buscando desde hace un tiempo y que representará su mejor registro en el circuito.

No obstante, al frente estará Rafael Nadal, el rey de la arcilla. El tenista de Manacor y número 2 del mundo anhela sumar un nuevo título en Roland Garros -donde ya acumula 12 trofeos- y logró su pasaje a semifinales tras vencer al italiano Jannik Sinner, 19 años y 81º del ránking ATP, por 7-6 (7-4), 6-4 y 6-1.

Para Nadal, significó su victoria 98 y la oportunidad de colarse a una nueva final. Sin embargo, es consciente que al frente tiene un duro rival, recordando que hace poco lo eliminó en el Masters 1000 de Roma.

"Jugaré contra un jugador muy complicado como Schwartzman. Él parte con una ligera ventaja, porque me ganó la última vez. Las condiciones son un poco más favorables para su tipo de juego pero debo buscar mi camino para buscar las opciones de ganar. Son semifinales y es un partido difícil. Hay que aceptar el reto y encarar el partido con ilusión", señaló Nadal.

Schwartzman vs. Nadal: head to head

Schwartzman y Nadal se han visto las caras en el circuito ATP en ocho ocasiones, siendo claramente favorables para el tenista español, quien registra siete victorias y una derrota.

No obstante, aún se mantiene en el recuerdo el triunfo que obtuvo Schwartzman ante Nadal en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, por 6-2 y 7-5. Al final, el argentina llegaría a la final, en donde perdería ante Djokovic. No obstante, su buen nivel será un desafío para el español, que no puede confiarse si quiere llegar a una nueva final de Roland Garros.

Schwartzman vs. Nadal: ficha de las semifinales de Roland Garros 2020

Schwartzman vs. Nadal EN VIVO ¿Cuándo juegan? Viernes 9 de Octubre ¿Dónde? Cancha Philippe Chatrier (París) ¿A qué hora? 7:50 a.m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN

Schwartzman vs Nadal: horarios y canales de la semifinal de Roland Garros 2020

País Canales TV Horarios del mundo Argentina ESPN 9:50 a. m. Perú ESPN 7:50 a. m. México Sky Sports 7:50 a. m. España DAZN 2:50 p. m. Colombia ESPN 7:50 a. m. Chile ESPN 8:50 a. m. Estados Unidos ESPN 8:50 a. m. Ecuador ESPN 7:50 a. m. Uruguay ESPN 9:50 a. m. Paraguay ESPN 9:50 a. m. Bolivia ESPN 8:50 a. m. Venezuela ESPN 8:50 a. m. Costa Rica ESPN 6:50 a. m. Honduras ESPN 6:50 a. m. Panamá ESPN 7:50 a. m. Inglaterra BT Sports 1:50 p. m.

