Nadal vs Djokovic EN VIVO horarios y canales para ver final Roland Garros 2020

Nadal vs Djokovic EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentan este domingo 11 de octubre, desde las 8.00 a.m. (hora de Perú) y 3.00 p. m. (hora de España), en el Philippe-Chatrier. por la final del Roland Garros. La transmisión del partido estará a cargo de Eurosport. Sigue todas las incidencias de este emocionante partido y mira los videos en el minuto a minuto del diario Libero.pe.

Uno de los encuentros más esperados en los últimos tiempos. En Francia se enfrentan los dos mejores exponentes del tenis en la actualidad. Rafael Nadal buscará conseguir su título número 13 en Roland Garros e igualar el récord de Roger Federer en los Grand Slam.

'Rafa' es el rey de Francia y logró su pase a la final tras ganar al argentino Diego Schwartzman. En un emocionante encuentro, Nadal logró salir airoso sin caer en un set. A pesar de pasar por un buen momento, el tenista español reveló que vivió momentos difíciles por la pandemia y solo quiere disfrutar de la final ante Djokovic.

"Novak está con 17, veremos que sucede. No es una obsesión para mí. Siempre sigo mi camino y estoy contento con mi carrera. Mi felicidad no va a ser diversa si bato a Roger o no. Continúo mi labor y seguiré jugando al tenis bien y feliz", expresó Nadal.

Djokovic y una nueva final

Novak Djokovic consiguió su pase a la final del Roland Garros tras superar a Stefanos Tsitsipas. El encuentro duró casi cuatro horas y 'Nole' sacó a reducir sus galardones para conseguir una importante victoria.

"Obvio él es el favorito. Ha ganado este torneo en infinidad de veces y tan solo ha perdido dos partidos a lo largo de su carrera aquí. Hemos jugado infinidad de ocasiones. Creo que nuestro enfrentamiento es el más grande que jamás se haya visto en la historia del tenis", señaló Nole.

Nadal vs Djokovic: ficha del partido Roland Garros

Nadal vs Djokovic EN VIVO ¿Cuándo juegan? Domingo 11 de octubre ¿Dónde? Estadio Philippe Chatrier (París) ¿A qué hora? 08:00 a.m. (hora peruana) ¿En qué canal? Eurosport

Nadal vs Djokovic horarios del partido

País Hora Perú 08:00 horas Colombia 08:00 horas México 08:00 horas Uruguay 10:00 horas Argentina 10:00 horas Estados Unidos 08:00 horas España 15:00 horas Francia 15:00 horas Chile 10:00 horas Ecuador 08:00 horas Costa Rica 07:00 horas Alemania 15:00 horas Bolivia 09:00 horas

Nadal vs Djokovic canales

Perú: ESPN, DirecTV Sports

España: Movistar +

Argentina: ESPN

Venezuela: ESPN 3

Estados Unidos: TNT

Colombia: ESPN 3, DirecTV Sports

México: TUDN

Chile: ESPN 3

Costa Rica: TUDN

Uruguay: ESPN 3, DirecTV Sports

Paraguay: ESPN 3, DirecTV Sports

Bolivia: ESPN 3, DirecTV Sports

Nadal vs Djokovic cómo ver partido Roland Garros

Para ver Nadal vs Djokovic, te recomendamos que te descargues la aplicación de ESPN, la cual está disponible de forma gratuita tanto para iOS (Iphone) o Android.

Para hacerlo, solo deberás ingresar al App Store o al Play Store, buscar ESPN APP y descargarlo