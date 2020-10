Novak Djokovic a Rafael Nadal: "Eres el rey de la tierra batida"

Rafael Nadal ganó a Novak Djokovic y conquistó su título número 13 Roland Garros y alcanzó el récord de Roger Federer en los Grand Slam. 'Nole' no dudó en felicitar a 'Rafa' por su victoria y lo calificó como el 'Rey de la tierra batida'.

El actual número uno reveló que no encontró la fórmula para revertir el buen juego de Nadal. Además, Novak explicó que creía que el clima y estado del campo le jugaba a su favor, pero se equivocó y felicitó al español por demostrar que es el mejor en polvo de ladrillo.

"Eres el rey de la tierra batida y hoy lo he sufrido en carne propia. Ha dominado completamente. Me he sentido bien todo el torneo, pensaba que estaba en buena forma. Hubiera podido jugar mejor, sobre todo los dos primeros sets, pero me ha sorprendido la forma en la que él ha jugado", señaló Djokovic.

FOTO: EFE

Novak también habló sobre las tácticas que utilizó para superar a Nadal. 'Nole' aseguró que intentó distintos juegos, pero 'Rafa' estaba en un gran nivel y cada balón lo respondía con fuerza. "Es increíble, sensacional. Sólo puedo felicitarlo", aseguro.

Finalmente, ‘Nole’ habló sobre su rivalidad con Nadal y Federer. "Yo era ese joven jugador que tenía confianza en sí mismo y decía: ‘Respeto a Roger y Rafa, pero puedo ganarles, ganar grandes títulos, ser número 1’, y eso creó esta situación en la que la gente se preguntaba: ‘¿Quién es este tipo que desafía a Roger y Rafa?”.