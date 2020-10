Federer revela la fecha tentativa para su regreso tras lesión: "Puedo volver en el Australian Open 2021"

Roger Federer es el gran ausente en esta temporada atípica de tenis. Un contratiempo en su recuperación tras una operación de rodilla provocó que anuncie su baja para todo este año y los amantes del deporte aguardan con impaciencia su retorno. En ese sentido, el 'Expreso Suizo' dio una fecha tentativa.



El tenista de 39 años compartió al semanario suizo Schweizer Illustrierte la fecha en la que cree que podrá regresar a las pistas de tenis y detalló que se ve participando en el primer Grand Slam de la temporada.

"Voy a volver poco a poco, me voy a tomar mi tiempo y no quiero presionarme. No competiré en un torneo hasta que esté cien por cien en forma. Ahora mismo parece que puedo volver en el Abierto de Australia en enero", resaltó Federer.



Tras ello, el 20 veces ganador de Grand Slams aseguró que aún no está apto para realizar entrenamientos en su normalidad, pero que va por "el camino correcto".



"Todavía no puedo entrenarme normalmente. Más de dos horas con la raqueta no son posibles en este momento. Pero he estado trabajando la resistencia y la fuerza de forma absolutamente indolora desde hace un tiempo. No habrá más operaciones", afirmó sobre su rodilla derecha.

Finalmente, el jugador de Basilea se pronunció ante un eventual retiro, dado sus 39 años y sus problemas físicos. "Mientras me divierta, continuaré", pronunció de forma tajante.



El Australian Open 2021 tendrá lugar en Melbourne y marcará el inicio de los Grand Slams de la próxima temporada. Se tiene previsto que inicie el lunes 18 hasta el domingo 31 de enero.