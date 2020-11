Zverev vs. Medvedev EN VIVO ESPN 2, horarios y canales para ver final Masters de París

Zverev vs. Medvedev EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentan este domingo 8 de noviembre, desde las 09:00 a.m. (Perú), 11:00 a.m. (Argentina) y 3:00 p.m. (España), en el Palais Omnisports por la final del Masters 1000 de París. La transmisión del partido estará a cargo de ESPN. Sigue todas las incidencias y mira los videos de los mejores puntos en el minuto a minuto del diario Libero.pe.

En un partido plasmado de emociones, Alexander Zverev ganó 6-4 y 7-5 a Rafael Nadal y consiguió su pase a la final del Masters 1000 de París. El tenista alemán demostró que se encuentra en buena condición física y controló el trámite del partido.

Alexander Zverev vs. Daniil Medvédev EN VIVO ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 08 de noviembre ¿Dónde? Estadio Palais Omnisports (París) ¿A qué hora? 9.00 a.m. (hora peruana) y 3.00 p.m. (España) ¿En qué canal? ESPN 2

A pesar del buen juego de Nadal y su técnica para el saque, Zverev respondió las veces que fue exigido y presionó al tenista español. Superar al candidato al título es una motivación para afrontar la final de París.

"Me siento muy bien en estos momentos. Estoy en una final de Masters 1000 y eso es una razón para estar feliz. Acabo de ganarle a Rafa, algo que no es nada fácil. Evidentemente va a ser un partido muy duro. Daniil en esta superficie suele jugar a un gran nivel, y si ha llegado a la final es por algo", señaló el tenista alemán en rueda de prensa.

Por su parte, Daniil Medvedev es una de las grandes sorpresas de la competencia. El ruso disputará su primera final del Masters 1000 ATP de París tras superar a Milos Raonic por 6-4 y 7-6 (7-4).

Alexander Zverev vs Daniil Medvédev horarios del partido

País Hora Perú 09:00 horas Colombia 09:00 horas México 08:00 horas Uruguay 11:00 horas Argentina 11:00 horas Estados Unidos 09:00 horas España 15:00 horas

Alexander Zverev vs Daniil Medvédev canales en el mundo

Perú: ESPN, DirecTV Sports

España: Movistar +

Argentina: ESPN

Venezuela: ESPN 3

Estados Unidos: TNT

Colombia: ESPN 3, DirecTV Sports

México: TUDN

Chile: ESPN 3

Costa Rica: TUDN

Uruguay: ESPN 3, DirecTV Sports

Paraguay: ESPN 3, DirecTV Sports

Bolivia: ESPN 3, DirecTV Sports

VER ESPN EN VIVO para seguir Alexander Zverev vs Daniil Medvédev

El duelo entre Alexander Zverev vs Daniil Medvédev por la final de los Masters 1000 de París será televisado por ESPN, cadena que también cuenta con señales de ESPN.

ESPN PERÚ



- DirecTV Sports► 621 (SD) y 1620 (HD)



- Movistar TV► 504 (SD) y 740 (HD)

- Claro TV ► 64 (SD) y 521 (HD)

ESPN 2 EN PERÚ



- DirecTV Sports► 625 (SD) y 1623 (HD)

- Movistar TV► 506 (SD) y 741 (HD)

- Claro TV ► 65 (SD) y 523 (HD)

Alexander Zverev vs Daniil Medvédev cómo ver partido Masters 1000 de París

Para ver Alexander Zverev vs Daniil Medvédev te recomendamos que te descargues la aplicación de ESPN, la cual está disponible de forma gratuita tanto para iOS (Iphone) o Android.

Para hacerlo, solo deberás ingresar al App Store o al Play Store, buscar ESPN APP y descargarlo