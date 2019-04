UFC 236: Holloway vs. Poirier 2 | conoce la cartelera completa del nuevo evento de MMA

UFC 236 | El sábado 13 de abril tendrá lugar el esperado Holloway vs. Poirier 2, el nuevo evento de MMA a desarrollarse en el State Farm Arena, Atlanta. Conoce todas las peleas principales y las preliminares de esa noche.

La estelar del UFC 236 será el choque entre el campeón de peso pluma de UFC Max Holloway y Dustin Poirier, en una pelea por el Campeonato interino de peso ligero de UFC. Ambos ya se han visto las caras anteriormente en el UFC 143 y fue Poirier quien ganó en aquella ocasión.

Otra de las peleas que tendrá lugar será el duelo entre Kelvin Gastelum e Israel Adesanya, por el Campeonato interino de peso medio de UFC.

En total, la velada estará conformada por 13 peleas, de las cuales solo cincos pertenecerán a la cartelera principal del UFC 236.

UFC 236 | Cartelera principal

Max Holloway vs Dustin Poirier – Campeonato interino de peso ligero

Kelvin Gastelum vs Israel Adesanya – Campeonato interino de peso medio

Eryk Anders vs Khalil Rountree Jr.

Alan Jouban vs Dwight Grant

Ovince Saint Preux vs Nikita Krylov

UFC 236 | Cartelera preliminar

Perú: 10.00 p.m.

México (Centro): 9.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 8.00 p.m.

México (Noroeste): 7.00 p.m.

Ecuador: 10.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 9.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 10.00 p.m.

Colombia: 10.00 p.m.

Argentina: 12.00 a.m. (domingo 17 de abril)

España: 4.00 a.m. (domingo 17 de abril)

España (Islas Canarias): 3.00 a.m. (domingo 17 de abril)

Uruguay: 12.00 a.m. (domingo 17 de abril)

Paraguay: 12.00 a.m. (domingo 17 de abril)

Chile: 12.00 a.m. (domingo 17 de abril)

Brasil: 1.00 a.m. (domingo 17 de abril)

Bolivia: 11.00 p.m.

Venezuela: 11.00 p.m.

Canadá: 10.00 p.m.

Costa Rica: 9.00 p.m.

Guatemala: 9.00 p.m.

Honduras: 9.00 p.m.

El Salvador: 9.00 p.m.

Puerto Rico: 11.00 p.m.

República Dominicana: 11.00 p.m.

Panamá: 10.00 p.m.

Italia: 4.00 a.m. (domingo 17 de abril)

Francia: 4.00 a.m. (domingo 17 de abril)

Alemania: 4.00 a.m. (domingo 17 de abril)

Portugal: 4.00 a.m. (domingo 17 de abril)

Holanda: 4.00 a.m. (domingo 17 de abril)

Inglaterra: 3.00 a.m. (domingo 17 de abril)