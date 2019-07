Conor McGregor cumple con el "reto de la botella" y nomina a Floyd Mayweather [VIDEO]

Conor McGregor se suma a la fiebre del #BottleCapChallenge. El reto que hiciera famoso el hawaiano Max Holloway, peleador de UFC, ha sido realizado por el excampeón irlandés de peso pluma y ligero de dicha compañía luego de aceptar el desafío del actor Jason Statham. 'The Notorious' ahora pasó esta misión al boxeador Floyd Mayweather.

¿En que consiste el #BottleCapChallenge? Es un reto viral en Facebook donde se debe retirar la tapa de una botella con una patada giratoria. Max Holloway le encargo este desafío a John Mayer, luego este último a Jason Statham y así hasta Conor McGregor. Ojo que no cualquier puede hacerlo. Todos los mencionados tienen un entrenamiento especial en las artes marciales como el taekwondo, muay thai, karate o kick boxing.

"Excelente trabajo Jason Statham, te doy mi gorra. Yo me encargo de esto. Nomino a Floyd Mayweather", escribió Conor McGregor a través de redes sociales Twitter y Facebook. ¿Podrá 'Money' realizar esta hazaña? Eso está un poco difícil, ya que el arma principal del púgil son principalmente los puños.

Conor McGregor podría volver a pelear en UFC en agosto o septiembre del presente año. Dana White, presidente de la famosa empresa de artes marciales mixtas, confía en que el irlandés volverán meterse a la jaula contra Khabib Nurmagomedov u otro rival en el futuro.

Be curious my friends! #challengeaccepted #bottlecapchallenge Passing this on to our guy @JohnMayer …. hey John if you can’t complete this challenge @erlsn and I decided you have to come to Hawaii after your tour and kick it with us until you complete it! 🦶🍾😅 🙏⚡🤙 👊 pic.twitter.com/gLWn0dpOzV