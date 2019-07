UFC 239 [EN VIVO] Jones vs Santos en gran estelar de la cartelera del evento en Las Vegas

UFC 239 EN VIVO | Los amantes de las MMA estarán atentos a lo que será un nuevo show principal de UFC, esta vez en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Jones vs Santos protagonizarán el gran esteler de la cartelera del evento, que iniciará EN VIVO desde las 5:30 p.m. (hora peruana). Sigue ONLINE todos los detalles del UFC 239 en Libero.pe.

La pelea principal del evento tendrá a Jon Jones defendiendo el título de peso semipesado ante el temible Thiago 'Marreta' Santos, quien registra cuatro victorias al hilo y que apunta a conquistar su primer cinturon de UFC.

No obstante, no será el único luchador brasileño en pelear, ya que también entrará en acción, ya que Amanda Nunes expondrá el campeonato de peso gallo femenino frente a Holly Holm.





Nunes, recordada por haber sido la primera en vencer a Ronda Rousey en UFC, tendrá al frente a una luchadora experimentada que tiene hambre de gloria y que buscará salir del T-Mobile Arena con el campeonato en su haber.

¿Quiénes pelearán en UFC 239?

Cartelera principal UFC 239

Jon Jones (c) vs. Thiago Santos / Peso semipesado

Amanda Nunes (c) vs. Holly Holm / Peso gallo

Jorge Masvidal vs. Ben Askren / Peso wélter

Luke Rockhold vs. Jan Błachowicz / Peso semipesado

Diego Sanchez vs. Michael Chiesa / Peso wélter

Peleas preliminares

Gilbert Melendez vs. Arnold Allen / Peso pluma

Marlon Vera vs. Nohelin Hernandez / Peso gallo

Claudia Gadelha vs. Randa Markos / Peso paja

Alejandro Pérez vs. Yadong Song / Peso gallo

Edmen Shahbazyan vs. Jack Marshman / Peso medio

Ismail Naurdiev vs. Chance Rencountre / Peso wélter

Julia Avila vs. Pannie Kianzad / Peso gallo

UFC 239 EN VIVO: HORARIOS , PAÍS POR PAÍS



Perú: 9.00 p.m.

México (Centro): 8.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 7.00 p.m.

México (Noroeste): 6.00 p.m.

Ecuador: 9.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 8.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 9.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

España: 3.00 a.m. (domingo 12 de mayo)

España (Islas Canarias): 2.00 a.m. (domingo 12 de mayo)

Uruguay: 11.00 p.m.

Paraguay: 11.00 p.m.

Chile: 11.00 p.m.

Brasil: 12.00 a.m. (domingo 12 de mayo)

Bolivia: 10.00 p.m.

Venezuela: 10.00 p.m.

Canadá: 9.00 p.m.

Costa Rica: 8.00 p.m.

Guatemala: 8.00 p.m.

Honduras: 8.00 p.m.

El Salvador: 8.00 p.m.

Puerto Rico: 10.00 p.m.

República Dominicana: 10.00 p.m.

Panamá: 9.00 p.m.

Italia: 3.00 a.m. (domingo 12 de mayo)

Francia: 3.00 a.m. (domingo 12 de mayo)

Alemania: 3.00 a.m. (domingo 12 de mayo)

Portugal: 3.00 a.m. (domingo 12 de mayo)

Holanda: 3.00 a.m. (domingo 12 de mayo)

Inglaterra: 3.00 a.m. (domingo 12 de mayo)

UFC 239 EN VIVO: CANALES DE LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO



Perú: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Argentina: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Brasil: Combate.

Bolivia: Red UNO y FOX Sports.

Chile: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Estados Unidos: ESPN, ESPN + y UFC Fight Pass.

México: FOX Sports.

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo), Tigo Sports (Resúmenes) y FOX Sports.

Uruguay: Canal 10, FOX Sports.

Venezuela: Meridiano Television, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Honduras: Teleprogreso y FOX Sports.

Colombia: Win Sports y FOX Sports.

Europa:

Rusia: Russia-2, Match TV

España: PPV UFC Fight Paass y Gol (Diferido)

Inglaterra: BT Sport 1 y BT Sport App on you mobile.



UFC 239 EN VIVO: ¿CÓMO VER LAS PRELIMINARES EN FOX SPORTS?



Desde las 5.30 p.m. (hora peruana) se transmitirán las peleas preliminares del UFC 239.

UFC 239: FOX Sports

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

UFC 239: FOX Sports HD

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

UFC 239 EN VIVO: ¿DÓNDE VER EL MAIN CARD EN DIRECTO POR FOX ACTION?



Estelares o Main event a partir de las 9.00 p.m. (hora peruana)

UFC 239: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

UFC 239: FOX Action Premium HD (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623