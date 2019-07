UFC 240 [FOX Action en vivo] Holloway vs Edgar directo por main card

FOX Action EN VIVO UFC 240 ONLINE Max Holloway vs Frankie Edgar se enfrentan este sábado 27 de julio, a partir de las 9.00 p.m. (hora peruana), en el octágono del Rogers Place en Edmonton, Alberta (Canadá), por el título de la división peso pluma masculino del UFC 240. Sigue EN DIRECTO vía INTERNET con los canales, los horarios, la cartelera completa y los videos en el golpe a golpe de Libero.pe. Preliminares por FOX Sports.

Resultados en directo del UFC 240 EN VIVO por FOX Action

Peso pluma: Max Holloway (c) vs. Frankie Edgar

Peso pluma femenino: Cris Cyborg vs. Felicia Spencer

Peso wélter: Geoff Neal derrotó a Niko Price por nocaute a 2m39s del Round 2.

Peso ligero: Arman Tsarukyan venció a Olivier Aubin-Mercier por decisión unánime dos los jueces (29-28, 29-28, 29-28).

Peso mediano: Krzysztof Jotko derrotó a Marc-Andre Barriault por decisión dividida de los jueces (29-28, 28-29, 29-28).

Peso mosca femenino: Viviane Araújo venció a Alexis Davis por decisión unánime de los jueces (29-28, 29-28, 29-28).

Peso pluma: Hakeem Dawodu venció a Yoshinori Horie por nocaut en 4m09 del Round 3

Peso pluma: Gavin Tucker derrotó a Seung Woo Choi por finalización en 3m17s del Round 3.

Peso mosca: Deiveson Figueiredo derrotó a Alexandre Pantoja por decisión unánime de los jueces (30-27, 30-27, 30-27).

Peso mosca femenino: Gillian Robertson venció por nocaut a Sarah Frota en 4m15s del Round 2.

Peso wélter: Erik Koch derrotó a Kyle Stewart por decisión unánime de los jueces (29-28, 30-27, 29-28).

Golpe a golpe del UFC 240 EN VIVO Holloway vs Edgard

Todos los resultados aquí del UFC 240.

Cyborg vs Spencer

- Contragolpe de Cris Cyborg.

Cyborg conectando con fuerza pero Spencer resiste #UFC240 pic.twitter.com/oMrOAODpwL — UFC Español (@UFCEspanol) July 28, 2019

- Supermanpunch de Cris Cyborg.

- Tremenda pelea entre Cris Cyborg y Felicia Spencer.

- Geoff Neal derrotó a Niko Price por nocaute a 2m39s del Round 2.

Se recupera Neal y desde la posición superior gana por TKO #UFC240 pic.twitter.com/08pys8lrYz — UFC Español (@UFCEspanol) July 28, 2019

- Arman Tsarukyan venció a Olivier Aubin-Mercier por decisión unánime dos los jueces (29-28, 29-28, 29-28).

OLVIDABLE COMBATE#UFCxFOX | Arman Tsarukyan frustró al local Aubin-Mercier y lo derrotó por decisión unánime. pic.twitter.com/eNpESLsXjq — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 28, 2019

- Peso ligero: Olivier Aubin-Mercier vs. Arman Tsarukyan

- Acción del primer round.

Buenas acciones en el primer round #UFC240 pic.twitter.com/7qwXB4o0vO — UFC Español (@UFCEspanol) July 28, 2019

- Peso mediano: Krzysztof Jotko derrotó a Marc-Andre Barriault por decisión dividida de los jueces (29-28, 28-29, 29-28).

DESLUCIDA DECISIÓN#UFCxFOX | En un combate muy cerrado y poco memorable, el polaco Jotko se llevó la victoria en las tarjetas ante Barriault. pic.twitter.com/BPHcaBS93W — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 28, 2019

- Peso mosca femenino: Viviane Araújo venció a Alexis Davis por decisión unánime de los jueces (29-28, 29-28, 29-28).

- Peso pluma: Gavin Tucker derrotó a Seung Woo Choi por finalización en 3m17s del Round 3.

HERMOSA SUMISIÓN#UFCxFOX | Gavin Tucker le ganó la espalda a Choi y le ganó vía Mataleón. Repasa la definición. pic.twitter.com/KKMEr41qsj — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 28, 2019

- Peso pluma: Hakeem Dawodu venció a Yoshinori Horie por nocaut en 4m09 del Round 3.

NO DIO PARA MAS #UFCxFOX | El canadiense Hakeem Dawodu derrotó por nocaut técnico al japonés Yoshinori Horie en el tercer asalto tras aplicarle un gran castigo. pic.twitter.com/dd5BljYiuk — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 28, 2019

- Peso mosca: Deiveson Figueiredo derrotó a Alexandre Pantoja por decisión unánime de los jueces (30-27, 30-27, 30-27).

NO DEJÓ DUDAS#UFCxFOX | Deiveson Figueiredo dominó a Alexander Pantoja y se llevó la decisión unánime para colocarse como uno de los peleadores más peligrosos de la categoría mosca. pic.twitter.com/yqvNtb4fnz — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 28, 2019

- Peso mosca femenino: Gillian Robertson venció por nocaut a Sarah Frota en 4m15s del Round 2.

- Peso wélter: Erik Koch derrotó a Kyle Stewart por decisión unánime de los jueces (29-28, 30-27, 29-28).

LA PRIMERA DE LA NOCHE#UFCxFOX | Comenzamos la velada con un gran duelo de rankeados del peso mosca: Alexandre Pantoja frente a Deiveson Figueiredo. pic.twitter.com/PVPijVMXVZ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 28, 2019

- ¡Bienvenidos al UFC!

Previa UFC 240: Max Holloway vs Frankie Edgard

El hawaiano Max Holloway regresa a la división peso pluma para defender su cinturón peso pluma luego de perder en los pesos ligeros de UFC frente a Dustin Poirier por decisión unánime. Su récord es de 20 victorias y 4 derrotas compitiendo bajo la modalidad de Artes Marciales Mixtas (MMA). En tanto, Frankie Edgar (récord: 23 victorias, 6 derrotas y un empate) tendrá una nueva oportunidad para conquistar el título pluma tras perder vía unánime frente a José Aldo en julio de 2015.

“Frankie Edgar es Frankie Edgar, hombre. Si no le das a este sujeto el respeto que merece, él hizo algo que nadie más en esta división ha hecho ya que es un tipo más bajo. Estas son las peleas que me emocionan, él es una leyenda, el hombre es una leyenda, y si por ahora no es un miembro del salón de la fama, es un futuro miembro del salón de la fama. Sólo tengo respeto hacia él”, dijo Max Holloway, vigente campeón de peso ligero de UFC.

El excampeón de peso ligero y ahora retador al título pluma, Frankie Edgar, reconoció el peligro que representa Max Holloway para esta pelea en el UFC 240. Por esta razón, cree que una victoria sobre el hawaiano será una de las mejores en su carrera en las MMA.

"Basándome en los altibajos que he tenido a lo largo de mi carrera, los contratiempos, los fracasos, creo que superará mis logros. Si puedo lograrlo, me permitirá saber que lo que he hecho estos últimos siete años desde que perdí el cinturón no se ha desperdiciado", dijo Frankie Edgar.

La brasileña Cris Cyborg, por su parte, regresa a la acción tras el impresionante nocaut que recibió de su compatriota Amanda Nunes y que ocasionó que perdiera el cinturón peso pluma de UFC en diciembre del 2018. Ahora, tendrá como oponente a la canadiense Felicia Spencer. Una rival que no debería ser problemas para Cyborg.

A qué hora será el main card del UFC 240 por FOX Action y FOX Sports

Perú: 9.00 p.m.

México (Centro): 8.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 7.00 p.m.

México (Noroeste): 6.00 p.m.

Ecuador: 9.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 8.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 9.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

España: 3.00 a.m. (domingo 28 de julio)

España (Islas Canarias): 2.00 a.m.(domingo 28 de julio)

Uruguay: 11.00 p.m.

Paraguay: 11.00 p.m.

Chile: 11.00 p.m.

Brasil: 12.00 a.m. (domingo 28 de julio)

Bolivia: 10.00 p.m.

Venezuela: 10.00 p.m.

Canadá: 9.00 p.m.

Costa Rica: 8.00 p.m.

Guatemala: 8.00 p.m.

Honduras: 8.00 p.m.

El Salvador: 8.00 p.m.

Puerto Rico: 10.00 p.m.

República Dominicana: 10.00 p.m.

Panamá: 9.00 p.m.

Italia: 3.00 a.m. (domingo 28 de julio)

Francia: 3.00 a.m. (domingo 28 de julio)

Alemania: 3.00 a.m. (domingo 28 de julio)

Portugal: 3.00 a.m.(domingo 28 de julio)

Holanda: 3.00 a.m. (domingo 28 de julio)

Inglaterra: 3.00 a.m. (domingo 28 de julio)

Qué canales transmite por TV el UFC 240 EN VIVO y EN DIRECTO por FOX Action Premium

Perú: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Argentina: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Brasil: Combate.

Bolivia: Red UNO y FOX Sports.

Chile: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Estados Unidos: ESPN, ESPN + y UFC Fight Pass.

México: FOX Sports.

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo), Tigo Sports (Resúmenes) y FOX Sports.

Uruguay: Canal 10, FOX Sports.

Venezuela: Meridiano Television, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Honduras: Teleprogreso y FOX Sports.

Colombia: Win Sports y FOX Sports.

Rusia: Russia-2, Match TV

España: PPV UFC Fight Paass y Gol (Diferido)

Inglaterra: BT Sport 1 y BT Sport App on you mobile.

Cómo ver FOX Sports EN VIVO las preliminaresdel UFC 240

Desde las 6.00 p.m. (hora peruana) se transmitirán las peleas preliminares del UFC 240.

UFC 240: FOX Sports

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

UFC 240: FOX Sports HD

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

Dónde ver FOX Action EN VIVO MAIN CARD del UFC 240 en directo | Canales TV

Estelares o Main event a partir de las 9.00 p.m. (hora peruana)

UFC 240: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

UFC 240: FOX Action Premium HD (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

Ver cartelera completa y main card del UFC 240 EN VIVO por FOX Action

Peso pluma: Max Holloway (c) vs. Frankie Edgar

Peso pluma femenino: Cris Cyborg vs. Felicia Spencer

Peso wélter : Geoff Neal vs. Niko Price

Peso ligero: Olivier Aubin-Mercier vs. Arman Tsarukyan

Peso mediano: Marc-André Barriault vs. Krzysztof Jotko

Tarjeta preliminar (ESPN 2)

Peso mosca femenino: Alexis Davis vs. Viviane Araújo

Peso pluma: Hakeem Dawodu vs. Yoshinori Horie

Peso pluma: Gavin Tucker vs. Seung Woo Choi

Peso mosca: Alexandre Pantoja vs. Deiveson Figueiredo

Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass)

Peso mosca femenino: Gillian Robertson vs. Sarah Frota

Peso wélter: Erik Koch vs. Kyle Stewart