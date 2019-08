Salvaje nocaut en UFC viene dando la vuelta al mundo [VIDEO]

El último fin de semana hubo acción en la UFC. Una de las peleas preliminares más esperadas era la de Nasrat Haqparast vs Joaquim Silva que se llevó a cabo en Estados Unidos. Sin embargo, el duelo duró menos de lo pensando.

El europeo y el brasileño medían sus fuerzas palmo a palmo sin darse ventajas aunque con una mejor participación de Silva. Pero al comenzar el segundo round, el sudamericano decidió arriesgar aún más bajando la retaguardia.

Es allí cuando Silva, que había atacado previamente con un rodillazo, no pudo ante la rápida acción del alemán que le propinó un certero golpe en el rostro que lo dejó en el piso del octágono.

Segundo después, Nasrat Haqparast le dio una lluvia de puñetazos que dejaron sin opción de defenderse al brasileño por lo que tuvo que intervenir el árbitro para que la cosa no pase a mayores.

De esta manera, Haqparast consiguió su tercer combate de UFC sumando su triunfo número once como luchador de artes marciales mixtas demostrando que tiene mucho potencial por seguir mostrando.

Por el lado de Silva, el brasileño cayó por segunda vez en lo que va de su carrera. La primera ocurrió en enero de 2018 ante el norteamericano Vinc Pichel.

