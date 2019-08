UFC 241 [ONLINE] Cormier vs Miocic [FOX ACTION] Hora, canal y Cartelera

UFC ONLINE Daniel Cormier vs Stipe Miocic vía FOX Action EN VIVO | "DC" y "Mio" tendrán su revancha este sábado 17 de agosto, a partir de las 9.00 p.m. (hora peruana), en el octágono del Honda Center en Anaheim, California (Estados Unidos) por el cinturón de peso pesado del UFC 241. Transmisión inicia por UFC Fight Pass y el canal FOX Sports (ESPN para los EE.UU.). Sigue el GOLPE a GOLPE con el regreso de Nate Diaz ante Anthony Pettis y toda la CARTELERA COMPLETA por Libero.pe.

Tras el triunfo en noviembre de 2018 sobre Derrick Lewis por el UFC 230, el actual miembro del Salón de la Fama y campeón peso pesado del UFC, el estadounidense Daniel Comier, buscará defender con éxito su cinturón ante Stipe Miocic. Precisamente, este fue el rival a quien le arrebató el título de la mencionada categoría en julio de 2018 durante el UFC 226.

Con 22 triunfos, una derrota y una sin contesta (ambas frente a Jon Jones), Daniel Cormier espera volver a noquear a Stipe Miocic y así confirmarse como el mejor de los pesos pesados del UFC. No obstante, "DC" esperaba recibir el reto oficial de Brock Lesnar -luchador de la WWE- pero esto no ocurrió ya que este no logró firmar contrato con la compañía de Dana White.

Cormier y Miocic dieron el peso para el UFC 241

Daniel Cormier pesaba 236.5 libras, mientras que Miocic alcanzó la escala en 230.5. La pelea por el título de los pesados es en 265 libras. Cormier defenderá su cinturón contra Miocic en el evento principal de UFC 241 el sábado por la noche en el Honda Center.

"Solo solucioné mis defectos, algunas de mis debilidades que pudo haber explotado. Pero hay muchas cosas que voy a hacer diferente. No puedo decirte ahora. El plan de juego está preparado", expresó Stipe Miocic previo a su combate frente a Daniel Cormier en el UFC 241. "Lo veo terminando con el cinturón alrededor de mi cintura, y nuevo. No hay duda", agregó el excampeón de UFC.

Stipe Miocic cuenta con un récord de 18 victorias y 3 derrotas en UFC.

Nate Díaz, el "chico malo de Stockton" regresa al UFC

Desde el 20 de agosto de 2016 no se veía a Nate Diaz dentro de la jaula del UFC. La última derrota frente a Conor McGregor fue un momento para ponerle un "stop" a su larga carrera y dedicarse a disfrutar de su vida familiar y el dinero. Pero el hermano menor de Nick Diaz no ha dejado para nada los entrenamientos y ante Anthony Pettis promete dar una dura batalla de poder a poder en el UFC 241.

El récord de Nate Diaz es de 19 victorias y 11 derrotas; mientras que el de Anthony Pettis va de 22 triunfos y 8 derrotas. Ambos son de lo mejor del entretenimiento del UFC y, tranquilamente, podrían liderar la cartelera en lugar de Daniel Cormier y Stipe Miocic.

A qué hora será main card del UFC 241 ONLINE Daniel Cormier vs Stipe Miocic por FOX Action y FOX Sports

Ver cartelera completa y main card del UFC 241 EN VIVO por FOX Action

Peso pesado: Daniel Cormier (C) vs. Stipe Miocic

Peso wélter: Anthony Pettis vs Nate Diaz

Peso medio: Yoel Romero vs Paulo Costa

Peso pluma: Gabriel Benítez vs Sodiq Yusuff

Peso medio: Derek Brunson vs. Ian Heinisch

Tarjeta preliminar (ESPN 2 y FOX Sports)

Peso ligero: Devonte Smith vs. Khama Worthy

Peso gallo: Raphael Assuncao vs. Cory Sandhagen

Peso ligero: Christos Giagos vs. Drakkar Klose

Peso de captura (140 lbs.) Manny Bermúdez vs. Casey Kenney

Tarjeta Preliminar Temprana (UFC Fight Pass)

Peso paja femenino: Hannah Cifers vs. Jodie Esquibel

Paso gallo: Kyung Ho Kang vs. Brandon Davis

Peso mosca femenino: Sabina Mazo vs. Shana Dobson