Cormier vs Miocic [FOX Action en vivo] Ver gratis main card de UFC 241

FOX Action EN VIVO UFC 241 ONLINE Daniel Cormier vs Stipe Miocic vía FOX Sports EN VIVO | Pelea por el cinturón peso pesado del UFC (Ultimate Fighting Championship) se realizará este sábado 17 de agosto (9.00 p.m. - hora peruana) en la jaula del Honda Center Arena de California (Estados Unidos). Sigue el GOLPE a GOLPE vía INTERNET la transmisión completa a través de Libero.pe.

Con 22 victorias, una derrota y una pelea sin contestar (frente a Jon Jones), Daniel Cormier apunta al éxito en su segundo combate ante Stipe Miocic (18 triunfos y tres derrotas) en la batalla estelar del UFC 241.

En la previa, Daniel Cormier confesó que deseaba medirse en el octágono frente a Brock Lesnar, famoso luchador de la WWE. Sin embargo, las negociaciones no dieron frutos positivos y ahora buscará volver a noquear a Stipe Miocic para consolidarse como el mejor de los pesos pesados.

"Yo quedé decepcionado. Yo quería pelear con Brock. Yo lo conozco de hace mucho tiempo. Me enfrenté a él en la lucha colegial y siempre fui fan de Él. Yo se que UFC y Brock intentaron concretar la pelea. Pero no sucedió. Entonces, yo agradezco a ambas partes que intentaron marcar la pelea. Pero no funcionó", dijo Daniel Cormier a "TMZ".

Se dice que Jon Jones, campeón de peso semipesado, podría asistir al UFC 241. La idea de "Bones" sería retar al ganador de la pelea entre Cormier y Miocic.

Nate Diaz vs Anthony Pettis

Tras casi tres años de inactividad, Nate Diaz volverá a meterse a la jaula de acero del UFC para pelear contra uno de los mejores en la categoría de los pesos ligeros, el "Showtime" Anthony Pettis.

Nate Diaz ha mejorado mucho en su pelea de pie, aunque no se sabe como fue su entrenamiento Wrestling. Tras la derrota ante Conor McGregor, el hermano menor de Nick Diaz asumió en largo descanso donde aprovechó su tiempo libre para mejorar sus técnicas.

En la otra esquina, Anthony Pettis será un hueso duro de roer para Nate Diaz. "Showtime" viene de acabar con el "Wonderboy" Stephen Thompson.

A qué hora será main card del UFC 241 ONLINE Daniel Cormier vs Stipe Miocic por FOX Action y FOX Sports

Qué canales transmite por TV el UFC 241 EN VIVO y EN DIRECTO por FOX Action Premium

Apuestas y Pronósticos UFC 241 EN VIVO Cormier vs Miocic: así pagan las casas

Dónde se realza el UFC 241 que será transmitido por FOX Action y FOX Sports

El Honda Center, originalmente conocido como el Anaheim Arena durante la construcción, se completó en 1993 a un costo de US 123 millones millones de dólares. Arrowhead Water pagó 15 millones de dólarespor los derechos de nombre durante 10 años en octubre de 1993. En el corto período de tiempo entre el derecho de voto de los Mighty Ducks y el acuerdo de derechos de nombre con Arrowhead, Disney se refirió a la Arena como el Estanque de Anaheim. En octubre de 2006, Honda pagó 60 millones de dólares por los derechos de nombre durante 15 años.

Ver cartelera completa y main card del UFC 241 EN VIVO por FOX Action

Peso pesado: Daniel Cormier (C) vs. Stipe Miocic

Peso wélter: Anthony Pettis vs Nate Diaz

Peso medio: Yoel Romero vs Paulo Costa

Peso pluma: Gabriel Benítez vs Sodiq Yusuff

Peso medio: Derek Brunson vs. Ian Heinisch

Tarjeta preliminar (ESPN 2 y FOX Sports)

Peso ligero: Devonte Smith vs. Khama Worthy

Peso gallo: Raphael Assuncao vs. Cory Sandhagen

Peso ligero: Christos Giagos vs. Drakkar Klose

Peso de captura (140 lbs.) Manny Bermúdez vs. Casey Kenney

Tarjeta Preliminar Temprana (UFC Fight Pass)

Peso paja femenino: Hannah Cifers vs. Jodie Esquibel

Paso gallo: Kyung Ho Kang vs. Brandon Davis

Peso mosca femenino: Sabina Mazo vs. Shana Dobson