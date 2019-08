UFC: Khabib pide que McGregor vaya a la cárcel por golpear al anciano

Conor McGregor tocó fondo fuera de la jaula del UFC. El excampeón de peso ligero y pluma fue captado por las cámaras de un bar golpeando a un indefenso anciano, que se negó a beber de whisky "Proper No. Twelve". Ante esto, el ruso Khabib Nurmagomedov no dudó en exigir el arresto del irlandés luego de ver las imágenes.

"Este tipo de personas merecen ir a la cárcel, este sujeto no tiene clase, no tiene respeto. Esto es muy malo para el deporte. Hay algunas cosas que ha hecho bien para el deporte, pero justo ahora se volvió loco, perdió la cabeza. El gobierno debe castigarlo, esa es mi opinión. No puedo entender cómo pudo golpear a un hombre mayor", explicó Khabib en un video para "TMZ".

¿Por qué el adulto mayor se negó a beber de la bebida de Conor McGregor? El portal "The Irish Mirror" logró contactarse con la víctima, y este le reveló todo lo sucedido con la estrella de UFC.

"Este chico, McGregor, le ofreció su whisky. La respuesta fue: ‘No quiero beber eso, no quiero tu bebida’. McGregor no estaba contento después de escuchar eso. Parecía que ese era el final de la cuestión, pero entonces McGregor lo atacó", señaló el anciano.

🚨👊¡Connor #McGregor golpea a un anciano, porque rechazó su whiskey!



Asimismo, el entrevistado reveló que dicho incidente ocurrió el pasado 6 de abril dentro del "The Marble Arch Pub". Sin embargo, las imágenes del escándalo de Conor Mcgregor recién fueron publicadas por el portal "TMZ".

Khabib Nurmagomedov derrotó a Conor McGregor hace casi un años y estas declaraciones podrían desencadenar una nueva guerra entre ambos.

Por ahora, The Eagle tiene una nueva pelea programada para el próximo 7 de septiembre cuando hará defensa de su título peso ligero frente a Dustin Poirier para el UFC 242.