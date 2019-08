UFC analiza hacer primera pelea intergénero: Shevchenko vs. Cejudo

¿El UFC tendrá un campeón intergénero? Henry Cejudo, campeón de peso mosca y gallo masculino, aparentemente tienes planes de enfrentar a una mujer que no es otra que Valentina Shevchenko, monarca del peso mosca femenino. ¿Será posible realizar este tipo de pelea?

Tras la victoria de Valentina Shevchenko sobre Lis Carmouche en el main event del UFC Uruguay, Henry Cejudo sorprendió con este extraño mensaje en Twitter para provocar al kirguisa que representa al Perú en la famosa empresa de Artes Marciales Mixtas (MMA).

"Me han llegado muchos mensajes a mi teléfono diciendo que Valentina Shevchenko es la campeona más dominante del mundo. ¿Y adivinen qué? Eso me da envidia, porque sé que tiene un oro y yo quiero ese oro"

The following is a public service announcement for the supposed flyweight queen Valentina Shevchenko. Signed, Triple C and soon to be The IGC. #bendtheknee @BulletValentina pic.twitter.com/kUQbCnmIWd