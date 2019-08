UFC: Henry Cejudo pone fecha para pelea contra Valentina Shevchenko

Se calienta el UFC. Henry Cejudo ha ido al grano con sus declaraciones y reta a Valentina Shevchenko, a través de su cuenta oficial de Twitter, a una pelea especial de combates mixtos -hombre contra mujer- en MMA para el evento del UFC 246, que se realizaría en los primeros meses del año 2020.

"Yo contra ti. UFC 246 evento principal. Título de intergénero en la línea. El perdedor compra la cena", escribe Henry Cejudo para responde a la última publicación de Valentina Shevchenko en Twitter.

Me vs. You. UFC 246 main event. Inter gender title on the line. Loser buys dinner. https://t.co/1nGd1FQouh — Henry Cejudo (@HenryCejudo) August 20, 2019

Un combate de esta magnitud jamás se ha realizado antes en la historia del UFC, máxima compañía de Artes Marciales Mixtas (MMA).

La peleadora kirguisa que represente al Perú en UFC, Valentina Shevchenko, no teme a las provocaciones de Henry Cejudo y espera la confirmación oficial del presidente Dana White para prepararse para este combate histórico.

Inicio de la rivalidad Shevchenko vs Cejudo

Tras la victoria de Valentina Shevchenko sobre Lis Carmouche en el main event del UFC Uruguay, Henry Cejudo sorprendió con este extraño mensaje en Twitter para provocar al kirguisa que representa al Perú en la famosa empresa de Artes Marciales Mixtas (MMA).

"Me han llegado muchos mensajes a mi teléfono diciendo que Valentina Shevchenko es la campeona más dominante del mundo. ¿Y adivinen qué? Eso me da envidia, porque sé que tiene un oro y yo quiero ese oro"

The following is a public service announcement for the supposed flyweight queen Valentina Shevchenko. Signed, Triple C and soon to be The IGC. #bendtheknee @BulletValentina pic.twitter.com/kUQbCnmIWd — Henry Cejudo (@HenryCejudo) August 11, 2019

Lejos de huir al desafío, Valentina Shevchenko no dudó en responder: "Ten cuidado con lo que deseas (Henry Cejudo). No le tengo miedo a nadie, tráiganme a quien sea dentro del octágono"

La "Bala" volvió a citar el reto a Henry Cejudo con otro mensaje:

Pero Cejudo continúa...

Presidente de UFC se pronuncia sobre una posible pelea entre Shevchenko vs Cejudo

"Esto es lo más loco que he escuchado. Es una locura que Henry diga eso, pero probablemente Valentina Shevchenko lo haría. Ni siquiera sé cómo responder a esto. Es una locura pero… ¿qué voy a hacer?", dijo Dana White, presidente de UFC, para ESPN Deportes.

Cuánto pagan las casas de apuestas por un Shevchenko vs Cejudo

Las casas de apuestas han lanzado cuotas para una hipotética pelea, valorando a Henry Cejudo como un favorito de 11-1 sobre Valentina Shevchenko.