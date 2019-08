McGregor se disculpó con el anciano y desvela su futuro en UFC

Conor McGregor volvió a ser el centro de las noticias deportivas pero no por sus peleas en el UFC. El excampeón de peso pluma y ligero fue captado abofeteando a un señor de 50 años dentro de un bar de la ciudad de Dublín, Irlanda, por negarse a beber de su whisky "Proper No. Twelve" -que el administra- y se llevó todas las críticas en las redes sociales. Ante esto, "The Notorious" ha decidido salir ante cámaras para expresar las disculpas.

En entrevista exclusiva para el periodista Ariel Helwani, de ESPN Deportes de los Estados Unidos, Conor McGregor lamentó el accidente y aseguró que ya hizo los pases con su víctima.

"Estaba equivocado", dijo Conor McGregor. "Ese hombre merecía disfrutar su tiempo en el pub sin que terminara así como se vio. Estuvo mal, fue un comportamiento inaceptable. El señor no merecía pasar por ese incidente en el bar. Ya hice las pases con él".

McGregor asumirá la responsabilidad de sus actos en Irlanda

Sin embargo, la estrella de UFC tendrá que presentarse en los próximos días en el Tribunal del Distrito de Dublín para dar su versión, aunque el director de la Fiscalía cuenta con las pruebas suficientes para fallar en su contra.

Ante el panorama adverso, Conor McGregor aseguró que asumirá toda la responsabilidad y, también, se disculpó con su familia y amigos por el escándalo.

"Estoy ante ustedes y asumo la responsabilidad de mis actos. A mi madre, a mi padre, a mi familia. A la gente que me entrenó en las artes marciales. Todos ustedes deben saber que no soy así", dijo Conor McGregor.

"Lo que sea que se me presente, lo enfrentaré. Lo que sea que se me presente, lo merezco. Voy a enfrentar esto de frente. No me esconderé de esto. Estaba equivocado Fue un comportamiento completamente inaceptable para un hombre de mi posición", añadió.

¿Volverá a pelear en el UFC?

Conor McGregor también señaló que ahora su cabeza estará centrada en su regreso al UFC.

"Debo atornillar mi cabeza y volver al juego y luchar por la redención, la retribución, el respeto, las cosas que me hicieron el hombre que soy. Y eso es lo que haré", dijo Conor McGregor.

"El mío será el mejor (regreso) de todos".

Finalemente, Conor McGregor confirmó el retorno de su entrenador John Kavanagh para sus próximos combates en el UFC.

El testimonio del señor de 50 años, víctima de Conor McGregor

El portal "Irish Sun" logró obtener declaraciones del adulto que fue golpeado por Conor McGregor en el bar, y este fue su testimonio.

"Estaba tranquilo sentado en la barra del bar, tomando una cerveza con mi amigo y de repente solo porque rechacé su whisky me dio un golpe. Es un tipo que te trata de intimidar con su dinero. Me alegra que la gente haya visto el video", dijo.

"El tipo es detestable. Pero ustedes dijeron que tengo 60 años, y no, tengo 50. Y a pesar de eso le puede aguantar su golpe, aunque me dolió por una semana", manifestó.