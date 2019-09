Khabib amenaza a Conor McGregor: "Lo golpearé si lo veo en la calle"

¿La UFC lo permitirá? Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor volverían a pelear pero no dentro del octágono. El ruso campeón de peso ligero, quien este sábado 7 de septiembre enfrenta a Dustin Poirier en el UFC 242, aseguró que no le dará la revancha al irlandés. Sin embargo, confirmó que le dará una tremenda golpiza si se cruza con él en la calle y no le importa si termina en la cárcel.

"A pesar de nuestra pelea, nada ha acabado. Aplastar a la gente no es suficiente. Tenemos que aplastar a todos su equipo. Eso mismo le dije (a Conor McGregor) antes del combate: 'Vamos a la guerra, esto no se trata sólo de nuestro enfrentamiento'", dijo Khabib Nurmagomedov en una entrevista para ESPN.

"Esto nunca acabará. Nunca. Si nos vemos en cualquier sitio, vamos a pelear al cien por ciento. No importa si uno va a la cárcel. No tengo miedo de eso. Si alguien que ir a la cárcel, van a ser ellos. Irán al hospital y nosotros iremos a la policía", agregó Khabib sobre Conor McGregor.

UFC: ¿Por qué Khabib no le da la revancha a Conor McGregor?

Asimismo, Khabib explicó las razones del por qué no le concede la revancha a Conor McGregor.

"No pienso que una revancha pueda suceder. Ese tipo (Conor McGregor) tiene que volver y tener una racha de 10 victorias. Tiene que pelear con Justin Gaethje, con Tony Ferguson. ¿Cuándo fue la última vez que ganó? Hace tres años, ¿y quiere pelear por el título", expresó Khabib.

"Yo quiero pelear contra tipos duras de verdad, como Dustin Poirier, como Tony Ferguson, como uno de los más grandes de la historia, Georges St-Pierre. No quiero pelear con alguien que nunca gana como Conor McGregor", finalizó Khabib Nurmagomedov.